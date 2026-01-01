Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крушение рейса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
От Мадрида до Неаполя. Карнавал, коррида, кастаньеты
Киноафиша От Мадрида до Неаполя. Карнавал, коррида, кастаньеты

От Мадрида до Неаполя. Карнавал, коррида, кастаньеты

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыкальное приключение для детей в Новосибирске

В Государственном концертном зале имени А.М. Каца (Новосибирская филармония) на Круглой сцене пройдут увлекательные детские программы. Зрители смогут познакомиться с разнообразными музыкальными жанрами — от Мадрида до Неаполя, включая карнавалы, корриды и характеризующие Испанию кастаньеты.

Дети не только будут слушать живую музыку, но и активно участвовать в конкурсах. Ведущая, Лола Азимова, расскажет увлекательные истории о каждом музыкальном направлении и привлечет внимание юных зрителей к особенностям культур разных стран.

Позитивные эмоции для всей семьи

Эти концерты станут отличным способом для родителей познакомить детей с чудесным миром музыки. Атмосфера на Круглой сцене просто фантастическая! Дети с радостью исследуют музыку, участвуя в конкурсах, а их непосредственные реакции подарят массу положительных эмоций взрослым.

Не упустите возможность провести время с детьми в атмосфере радости и творчества! Приходите на программу, которая подарит незабываемые впечатления для всей семьи.

Купить билет на концерт От Мадрида до Неаполя. Карнавал, коррида, кастаньеты

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
14 октября среда
14:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1

В ближайшие дни

Sahalin
12+
Рок

Sahalin

1 ноября в 18:00 Дом RM
от 1500 ₽
Вадим Самойлов. «Агата Кристи» с оркестром
18+
Рок

Вадим Самойлов. «Агата Кристи» с оркестром

4 ноября в 19:00 Локомотив-арена
от 2500 ₽
Абонемент № 8 (6 концертов)
12+
Классическая музыка Фолк

Абонемент № 8 (6 концертов)

18 сентября в 19:00 Новосибирская филармония
от 2600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше