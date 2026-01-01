От Мадрида до Неаполя. Карнавал, коррида, кастаньеты

Музыкальное приключение для детей в Новосибирске

В Государственном концертном зале имени А.М. Каца (Новосибирская филармония) на Круглой сцене пройдут увлекательные детские программы. Зрители смогут познакомиться с разнообразными музыкальными жанрами — от Мадрида до Неаполя, включая карнавалы, корриды и характеризующие Испанию кастаньеты.

Дети не только будут слушать живую музыку, но и активно участвовать в конкурсах. Ведущая, Лола Азимова, расскажет увлекательные истории о каждом музыкальном направлении и привлечет внимание юных зрителей к особенностям культур разных стран.

Позитивные эмоции для всей семьи

Эти концерты станут отличным способом для родителей познакомить детей с чудесным миром музыки. Атмосфера на Круглой сцене просто фантастическая! Дети с радостью исследуют музыку, участвуя в конкурсах, а их непосредственные реакции подарят массу положительных эмоций взрослым.

Не упустите возможность провести время с детьми в атмосфере радости и творчества! Приходите на программу, которая подарит незабываемые впечатления для всей семьи.