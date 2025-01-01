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От кубика к пикселю: как DnD повлияла на RPG
Билеты от 1000₽
Киноафиша От кубика к пикселю: как DnD повлияла на RPG

От кубика к пикселю: как DnD повлияла на RPG

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Лекция от подкаста «Эскапизм на окраине»

«Dungeons & Dragons» — это настольная ролевая игра, предоставляющая игрокам полную свободу действий. За долгие годы своего существования D&D претерпела множество изменений, но всё ещё остаётся на плаву. Она не только задала стандарты жанра, но и продолжает вдохновлять разработчиков современных ролевых игр.

На лекции мы разберём, как идеи Гэри Гайгэкса и Дэйва Арнесона изменили индустрию. Вы узнаете, почему многие современные RPG до сих пор используют принципы, основанные на НРИ, созданной ещё в 1970-х годах.

Мы обсудим механики D&D — систему классов, броски кубиков, прокачку персонажей и нелинейное повествование, которые легли в основу первых цифровых ролевых игр. Также заглянем в будущее жанра в эпоху возрождения интереса к D&D.

О лекторах

  • Семенова Юлия — лингвист-переводчик, популяризатор НРИ и ведущая подкаста «Эскапизм на окраине».
  • Ишмурзина Юлия — косплеер, ценитель инди-игр и ведущая подкаста «Эскапизм на окраине».

Возрастное ограничение: 6+

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Библиотека по естественным наукам РАН Москва, Знаменка, 11/11, вход из М.Знаменского пер.
19:00 от 1000 ₽

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