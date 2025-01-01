Лекция от подкаста «Эскапизм на окраине»

«Dungeons & Dragons» — это настольная ролевая игра, предоставляющая игрокам полную свободу действий. За долгие годы своего существования D&D претерпела множество изменений, но всё ещё остаётся на плаву. Она не только задала стандарты жанра, но и продолжает вдохновлять разработчиков современных ролевых игр.

На лекции мы разберём, как идеи Гэри Гайгэкса и Дэйва Арнесона изменили индустрию. Вы узнаете, почему многие современные RPG до сих пор используют принципы, основанные на НРИ, созданной ещё в 1970-х годах.

Мы обсудим механики D&D — систему классов, броски кубиков, прокачку персонажей и нелинейное повествование, которые легли в основу первых цифровых ролевых игр. Также заглянем в будущее жанра в эпоху возрождения интереса к D&D.

О лекторах

Семенова Юлия — лингвист-переводчик, популяризатор НРИ и ведущая подкаста «Эскапизм на окраине».

— лингвист-переводчик, популяризатор НРИ и ведущая подкаста «Эскапизм на окраине». Ишмурзина Юлия — косплеер, ценитель инди-игр и ведущая подкаста «Эскапизм на окраине».

Возрастное ограничение: 6+