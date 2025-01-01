Спектакль От крепости к театру

Аудиопроменад «От крепости к театру» в Челябинске

Приглашаем вас на уникальный аудиопроменад «От крепости к театру», который проходит по следам истории Челябинска. Место действия – Челябинск, 21-й век, а также 20-й, 19-й, 18-й века и даже 1736 год, когда наш город был основан.

История в каждой детали

Этот проект предлагает погрузиться в основные этапы развития города: от крепости до современного культурного центра. Вы узнаете, как крепость превратилась в город, а затем – в крупный транспортный узел. Не менее интересно будет познакомиться с ключевыми личностями, стоявшими за этими значительными событиями.

Аудиовизуальный опыт

Аудиопроменад предоставляет вам возможность исследовать историю Челябинска через взаимодействие с окружающей средой, просмотр художественных работ и прослушивание аудио-пьесы. Работа над проектом проводилась в сотрудничестве с Государственным историческим музеем Южного Урала, что позволило включить в него ключевые факты, имена и легенды города.

Маршрут

Начнётся променад возле Государственного исторического музея Южного Урала и завершится у Челябинского Молодёжного театра. Погружение в прошлое продлится полтора часа, и вы сможете насладиться историей в каждом шаге.

Что взять с собой

Для участия вам понадобятся: зарядный телефон с установленным приложением Telegram, наушники и подходящая по погоде одежда.

Команда проекта

За созданием аудиопроменада стоят талантливые специалисты:

Куратор: Полина Сухова

Полина Сухова Композитор: Александр Богданов

Александр Богданов Художники: Дарья Федорова, Илья Ремезов, Леся Шестакова, Никита Морозов

Не упустите возможность узнать больше о своем городе и его богатой истории через этот увлекательный аудиовизуальный проект!