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От крепости к театру
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Спектакль От крепости к театру

Постановка
Челябинский Молодежный театр 12+
Режиссер Иван Миневцев
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Аудиопроменад «От крепости к театру» в Челябинске

Приглашаем вас на уникальный аудиопроменад «От крепости к театру», который проходит по следам истории Челябинска. Место действия – Челябинск, 21-й век, а также 20-й, 19-й, 18-й века и даже 1736 год, когда наш город был основан.

История в каждой детали

Этот проект предлагает погрузиться в основные этапы развития города: от крепости до современного культурного центра. Вы узнаете, как крепость превратилась в город, а затем – в крупный транспортный узел. Не менее интересно будет познакомиться с ключевыми личностями, стоявшими за этими значительными событиями.

Аудиовизуальный опыт

Аудиопроменад предоставляет вам возможность исследовать историю Челябинска через взаимодействие с окружающей средой, просмотр художественных работ и прослушивание аудио-пьесы. Работа над проектом проводилась в сотрудничестве с Государственным историческим музеем Южного Урала, что позволило включить в него ключевые факты, имена и легенды города.

Маршрут

Начнётся променад возле Государственного исторического музея Южного Урала и завершится у Челябинского Молодёжного театра. Погружение в прошлое продлится полтора часа, и вы сможете насладиться историей в каждом шаге.

Что взять с собой

Для участия вам понадобятся: зарядный телефон с установленным приложением Telegram, наушники и подходящая по погоде одежда.

Команда проекта

За созданием аудиопроменада стоят талантливые специалисты:

  • Куратор: Полина Сухова
  • Композитор: Александр Богданов
  • Художники: Дарья Федорова, Илья Ремезов, Леся Шестакова, Никита Морозов

Не упустите возможность узнать больше о своем городе и его богатой истории через этот увлекательный аудиовизуальный проект!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Челябинск, 18 декабря
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
00:00 от 250 ₽
Челябинск, 19 декабря
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
00:00 от 250 ₽
Челябинск, 20 декабря
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
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Челябинск, 21 декабря
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00:00 от 250 ₽
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Сторителлинг
Больше чем экскурсия для взрослого зрителя
11 сентября в 19:00 Театр кукол им. Вольховского
от 400 ₽
Больше чем экскурсия для всей семьи
6+
Сторителлинг
Больше чем экскурсия для всей семьи
14 сентября в 19:00 Театр кукол им. Вольховского
от 400 ₽
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