Мастер-класс по вокальному искусству в культурном центре «Дружба»

Культурный центр «Дружба» приглашает всех желающих на уникальный мастер-класс по вокальному искусству. В программе — изучение методик работы со звуком, дикцией, мимикой и развитием голосового аппарата. Участники смогут задать вопросы известному вокалисту Артему Новоселову и получить индивидуальные рекомендации.

Артем Новоселов — лауреат всероссийских и международных конкурсов в области эстрадного и академического вокала. Он также является приглашённым солистом Уральского губернаторского оркестра.

Что ждёт участников?

Первый час мастер-класса будет сфокусирован на авторских методиках работы со звуком и развитием уникального голоса. Участники изучат, как раскрыть весь потенциал своего вокала и понять секреты сценического образа. Во втором часе они получат возможность задать вопросы ведущему и подобрать индивидуальные рекомендации.

Ведущий мастер-класса

Этери Бериашвили, композитор и педагог кафедры эстрадно-джазового пения Московского государственного института культуры, будет вести мастер-класс. Она — опытный наставник музыкальной академии, готовая поделиться с участниками своими знаниями и опытом.

Этот мастер-класс будет интересен всем, кто стремится улучшить свои вокальные навыки и научиться обращаться с уникальным инструментом — своим голосом. Регистрируйтесь и не упустите шанс осуществить свою мечту о большой сцене!