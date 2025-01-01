Меню
От фолка до джаза
6+
От фолка до джаза: Концерт в Пермской филармонии

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие в Пермской филармонии! Концерт "От фолка до джаза" — это путешествие по богатым традициям русской музыки с современной интерпретацией.

Исполнители

На сцене выступит группа Аюшка, известная своим неповторимым стилем и гармоничным сочетанием народных мелодий с элементами джаза. Их музыка становится настоящим открытием для слушателей, непривычных к классической фольклорной традиции.

Что ожидать от концерта

Во время концерта вы сможете насладиться яркими аранжировками и завораживающими выступлениями музыкантов. Аюшка славится не только своим вокалом, но и мастерством игры на традиционных инструментах, что придаёт их исполнению особую атмосферу. Это отличная возможность прикоснуться к корням русской культуры и насладиться творчеством, которое сочетает в себе гармонию и ритм.

Для зрителей

Не упустите шанс посетить это звуковое путешествие. Концерт будет интересен как любителям фолка и джаза, так и тем, кто просто хочет провести вечер в прекрасной атмосфере музыки.

Приходите и погружайтесь в мир мелодий, который объединяет поколения!

