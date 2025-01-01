Приглашаем вас на уникальную встречу, где переплетаются нити истории, живописи и музыки. В ресторане-галерее Signature на Котельнической пройдет арт-лекция «Искусство и вино», созидающая атмосферу праздника и новогоднего настроения.
На протяжении всего вечера для вас будет звучать живая музыка в исполнении профессионального пианиста. Миссис Россия, Людмила Воедовина, отвечает за музыкальную часть программы. Вы услышите великолепные фрагменты из партитуры «Щелкунчика»:
Мы начнем наш рассказ в сияющих залах итальянских палаццо эпохи Ренессанса, где рождался балет как изысканное придворное развлечение. Приглашаем вас проследить становление классического танца при дворе Людовика XIV, узнать о появлении танца на пуантах в эпоху Романтизма и о революционных «Русских сезонах» Дягилева.
Откроем новые грани великого искусства через призму живописи. Узнаем, как менялось восприятие танца в изобразительном искусстве – от поэтичных зарисовок Дега до смелых современных интерпретаций. Внимание обратим на удивительные работы театральных художников: сказочные миры Бакста, изысканные эскизы Бенуа и психологическую глубину Сендака.
Разберем удивительную историю балета-легенды. Вы узнаете:
Создадим праздничное настроение вместе с великим искусством! Это идеальный вечер для ценителей прекрасного в преддверии Нового года.