Искусство и вино: арт-лекция в преддверии Нового года

Приглашаем вас на уникальную встречу, где переплетаются нити истории, живописи и музыки. В ресторане-галерее Signature на Котельнической пройдет арт-лекция «Искусство и вино», созидающая атмосферу праздника и новогоднего настроения.

Музыка для души

На протяжении всего вечера для вас будет звучать живая музыка в исполнении профессионального пианиста. Миссис Россия, Людмила Воедовина, отвечает за музыкальную часть программы. Вы услышите великолепные фрагменты из партитуры «Щелкунчика»:

Волшебный «Танец Феи Драже»

Величественный «Вальс цветов»

Завораживающий «Арабский танец»

И другие музыкальные жемчужины балета

Балет сквозь века

Мы начнем наш рассказ в сияющих залах итальянских палаццо эпохи Ренессанса, где рождался балет как изысканное придворное развлечение. Приглашаем вас проследить становление классического танца при дворе Людовика XIV, узнать о появлении танца на пуантах в эпоху Романтизма и о революционных «Русских сезонах» Дягилева.

Балет и живопись

Откроем новые грани великого искусства через призму живописи. Узнаем, как менялось восприятие танца в изобразительном искусстве – от поэтичных зарисовок Дега до смелых современных интерпретаций. Внимание обратим на удивительные работы театральных художников: сказочные миры Бакста, изысканные эскизы Бенуа и психологическую глубину Сендака.

Феномен «Щелкунчика»

Разберем удивительную историю балета-легенды. Вы узнаете:

Почему первая постановка 1892 года не была понята современниками

О гениальном творческом союзе композитора Чайковского и хореографа Петипа

Как «Щелкунчик» покорил Америку и стал рождественской традицией

Почему история о девочке Мари и заколдованном принце так созвучна новогоднему настроению

Что вас ждет

Увлекательный рассказ о связи балета и изобразительного искусства

Анализ ключевых произведений и художественных приемов

История костюма и сценографии от эскиза до сцены

Живое музыкальное сопровождение фрагментов из «Щелкунчика»

Новогодняя атмосфера и вдохновение для творчества

Ответы на вопросы и неформальное общение

Создадим праздничное настроение вместе с великим искусством! Это идеальный вечер для ценителей прекрасного в преддверии Нового года.