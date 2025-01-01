Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
От Дега до «Щелкунчика»: балет, ставший символом нового года. Иммерсивный вечер с винной дегустацией и музыкой
Билеты от 4500₽
Киноафиша От Дега до «Щелкунчика»: балет, ставший символом нового года. Иммерсивный вечер с винной дегустацией и музыкой

От Дега до «Щелкунчика»: балет, ставший символом нового года. Иммерсивный вечер с винной дегустацией и музыкой

0+
Возраст 0+
Билеты от 4500₽

О выставке

Искусство и вино: арт-лекция в преддверии Нового года

Приглашаем вас на уникальную встречу, где переплетаются нити истории, живописи и музыки. В ресторане-галерее Signature на Котельнической пройдет арт-лекция «Искусство и вино», созидающая атмосферу праздника и новогоднего настроения.

Музыка для души

На протяжении всего вечера для вас будет звучать живая музыка в исполнении профессионального пианиста. Миссис Россия, Людмила Воедовина, отвечает за музыкальную часть программы. Вы услышите великолепные фрагменты из партитуры «Щелкунчика»:

  • Волшебный «Танец Феи Драже»
  • Величественный «Вальс цветов»
  • Завораживающий «Арабский танец»
  • И другие музыкальные жемчужины балета

Балет сквозь века

Мы начнем наш рассказ в сияющих залах итальянских палаццо эпохи Ренессанса, где рождался балет как изысканное придворное развлечение. Приглашаем вас проследить становление классического танца при дворе Людовика XIV, узнать о появлении танца на пуантах в эпоху Романтизма и о революционных «Русских сезонах» Дягилева.

Балет и живопись

Откроем новые грани великого искусства через призму живописи. Узнаем, как менялось восприятие танца в изобразительном искусстве – от поэтичных зарисовок Дега до смелых современных интерпретаций. Внимание обратим на удивительные работы театральных художников: сказочные миры Бакста, изысканные эскизы Бенуа и психологическую глубину Сендака.

Феномен «Щелкунчика»

Разберем удивительную историю балета-легенды. Вы узнаете:

  • Почему первая постановка 1892 года не была понята современниками
  • О гениальном творческом союзе композитора Чайковского и хореографа Петипа
  • Как «Щелкунчик» покорил Америку и стал рождественской традицией
  • Почему история о девочке Мари и заколдованном принце так созвучна новогоднему настроению

Что вас ждет

  • Увлекательный рассказ о связи балета и изобразительного искусства
  • Анализ ключевых произведений и художественных приемов
  • История костюма и сценографии от эскиза до сцены
  • Живое музыкальное сопровождение фрагментов из «Щелкунчика»
  • Новогодняя атмосфера и вдохновение для творчества
  • Ответы на вопросы и неформальное общение

Создадим праздничное настроение вместе с великим искусством! Это идеальный вечер для ценителей прекрасного в преддверии Нового года.

Купить билет на выставка От Дега до «Щелкунчика»: балет, ставший символом нового года. Иммерсивный вечер с винной дегустацией и музыкой

Помощь с билетами
Декабрь
29 декабря понедельник
19:00
Signature Art Москва, Котельническая наб., 1/15, корп. В
от 4500 ₽

В ближайшие дни

Свидание по мультимедийной выставке «Большая Страна»
16+
Экскурсия
Свидание по мультимедийной выставке «Большая Страна»
8 января в 18:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 4000 ₽
Экспозиция «Космический чердак»
6+
Интерактивный
Экспозиция «Космический чердак»
27 декабря в 11:30 Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак»
от 500 ₽
Сон в музее
0+
Живопись Инсталляция Новые медиа Интерактивный Современное искусство
Сон в музее
23 декабря в 13:50 Центр «Марс»
от 950 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше