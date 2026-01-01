Спектакль От Далилы до Сильвы

Уникальный концерт-театрализация «От Далилы до Сильвы»

Приглашаем вас на яркий синтез оперы, оперетты и театра поэзии! Это не просто выступление, а настоящий выход в волшебный мир женских образов, от лирических до драматических, которые завораживают с первой минуты.

Что вас ждет?

Первое отделение программы — это судьбы великолепных героинь: Далилы, Кармен, Снегурочки и других. Слышите истории и музыку, которые тронули сердца миллионов.

Во втором отделении вас ждут яркие сцены оперетты с персонажами Сильвы, Марицы, Розалиндой. Их костюмы и образы покоряют с первого взгляда.

Особенности программы

Исключительный вокал: трижды лауреатка приза «Самый яркий сценический образ» Светлана Трухина, проводник высокого искусства и продолжатель традиций легендарных мастеров сцены.

Уникальная театральная режиссура: Ольга Воронцова, актриса, поэтесса и режиссер, создательница авторского театра поэзии. Победительница фестивалей и обладательница почетных наград.

Это шоу — не только музыка и театр, но и увлекательное исследование женских образов, наполненное эмоциями, стилем и искусством высокого уровня. Не пропустите — окунитесь в магию сцены и красоты через спектакль, где каждая нота и каждый образ живет и говорит с вами!