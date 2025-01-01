Спектакль От былины к сказке

Сказочные приключения с Еремеем-гусляром в Доме сказок «Жили-были»

Приглашаем юных зрителей на увлекательное путешествие по сказочным дорожкам в спектакле о Еремее-гусляре! Это уникальное представление позволит детям окунуться в мир русских былин и узнать о подвигах славных богатырей.

Что ждет зрителей?

Ребята смогут:

Оценить красоту и напевность русских былин;

Примерить тяжелые богатырские доспехи и узнать их диковинные названия;

Пройти через нелегкие испытания, такие как поиск живой и мертвую воду;

Не испугаться темной пещеры и встретиться с Змеем Горынычем.

Информация о спектакле

Спектакль рекомендован для детей в возрасте от 6 до 13 лет. Его продолжительность составляет 60 минут. Не забудьте взять с собой сменную обувь!

Уверены, что все участники смогут проявить себя и превратиться в настоящих сказочных богатырей и богатырок. Ждем вас на нашем спектакле!