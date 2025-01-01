Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
От былины к сказке
Билеты от 1000₽
Киноафиша От былины к сказке

Спектакль От былины к сказке

Постановка
Дом сказок «Жили-были» 6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Сказочные приключения с Еремеем-гусляром в Доме сказок «Жили-были»

Приглашаем юных зрителей на увлекательное путешествие по сказочным дорожкам в спектакле о Еремее-гусляре! Это уникальное представление позволит детям окунуться в мир русских былин и узнать о подвигах славных богатырей.

Что ждет зрителей?

Ребята смогут:

  • Оценить красоту и напевность русских былин;
  • Примерить тяжелые богатырские доспехи и узнать их диковинные названия;
  • Пройти через нелегкие испытания, такие как поиск живой и мертвую воду;
  • Не испугаться темной пещеры и встретиться с Змеем Горынычем.

Информация о спектакле

Спектакль рекомендован для детей в возрасте от 6 до 13 лет. Его продолжительность составляет 60 минут. Не забудьте взять с собой сменную обувь!

Уверены, что все участники смогут проявить себя и превратиться в настоящих сказочных богатырей и богатырок. Ждем вас на нашем спектакле!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
18:00 от 1000 ₽
24 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
16:30 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Красная Шапочка
0+
Детский
Красная Шапочка
10 августа в 11:00 Театр марионеток
от 1000 ₽
Добыть Тарковского
18+
Драма
Добыть Тарковского
30 августа в 20:00 Пространство «Внутри»
от 3000 ₽
16+
Премьера Драма
Гамлет
1 августа в 19:00 Театр на Таганке
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше