Спектакль От былины к сказке

Приглашаем юных зрителей на увлекательное путешествие по сказочным дорожкам в спектакле о Еремее-гусляре! Это уникальное представление позволит детям окунуться в мир русских былин и узнать о подвигах славных богатырей.
Ребята смогут:
Спектакль рекомендован для детей в возрасте от 6 до 13 лет. Его продолжительность составляет 60 минут. Не забудьте взять с собой сменную обувь!
Уверены, что все участники смогут проявить себя и превратиться в настоящих сказочных богатырей и богатырок. Ждем вас на нашем спектакле!