От блюза до The Beatles. Программа Левана Ломидзе и Blues Cousins

Леван Ломидзе и Blues Cousins в джаз-клубе «Союз композиторов»

В Москве состоится выступление Левана Ломидзе с его группой Blues Cousins. Ломидзе — гитарист-виртуоз, певец и автор песен, который снискал признание в США, родине блюза. Его коллектив Blues Cousins стал лучшим на фестивале «Blues Sur Sein 2000» во Франции, а живой альбом «Live in USA» был выпущен американской компанией Jazz Stream Records.

Звучание и исполнители

Шоу Левана Ломидзе объединяет элементы блюза и блюз-рока с грузинской народной музыкой и исполнениями известных песен The Beatles. Это событие будет интересно как фанатам блюза, так и любителям рок-музыки.

В программе выступления примут участие другие известные блюзмены столицы:

Леван Ломидзе — гитара, вокал (Blues Cousins)

Вадим Иващенко — гитара, вокал (Boneshakers)

Дмитрий Малолетов — гитара, вокал (DM Blues Jam)

Вячеслав Игнатов — ударные, вокал (Blues Cousins)

Константин Кириленко — бас-гитара (Blues Cousins)

Минифестиваль The Beatles

Это выступление по сути станет минифестивалем, посвященным творчеству легендарной ливерпульской четверки. Слушатели смогут насладиться не только популярными хитами 70-х, но и бессмертными творениями The Beatles. Когда на одной сцене собираются музыканты такого уровня, это нельзя пропустить!

Леван Ломидзе: путь к успеху

Леван Ломидзе — это не только выдающийся гитарист и блюзмен, но и потрясающий шоумен. Его харизма на сцене не оставляет равнодушными зрителей. Ломидзе стал первым российским гитаристом, который получил признание в США, где он провел более 100 концертов, включая выступления на самых престижных блюз-фестивалях.

Американская пресса отреагировала на успех Blues Cousins с восторгом, а по итогам опроса слушателей передачи «Доктор Блюз» (Открытое Радио) Леван был признан лучшим российским блюзовым музыкантом года. В 2005 году компания Jazz Stream Records выпустила «живой» альбом Левана — «Live in USA», что стало настоящим прорывом для московского блюза. По оценке известных журналов, Леван вошел в список 10-ти лучших гитаристов России.