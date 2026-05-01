От блюза до The Beatles. Программа Левана Ломидзе и Blues Cousins
Продолжительность 90 минут
Возраст 18+
О концерте

Леван Ломидзе и Blues Cousins в джаз-клубе «Союз композиторов»

В Москве состоится выступление Левана Ломидзе с его группой Blues Cousins. Ломидзе — гитарист-виртуоз, певец и автор песен, который снискал признание в США, родине блюза. Его коллектив Blues Cousins стал лучшим на фестивале «Blues Sur Sein 2000» во Франции, а живой альбом «Live in USA» был выпущен американской компанией Jazz Stream Records.

Звучание и исполнители

Шоу Левана Ломидзе объединяет элементы блюза и блюз-рока с грузинской народной музыкой и исполнениями известных песен The Beatles. Это событие будет интересно как фанатам блюза, так и любителям рок-музыки.

В программе выступления примут участие другие известные блюзмены столицы:

  • Леван Ломидзе — гитара, вокал (Blues Cousins)
  • Вадим Иващенко — гитара, вокал (Boneshakers)
  • Дмитрий Малолетов — гитара, вокал (DM Blues Jam)
  • Вячеслав Игнатов — ударные, вокал (Blues Cousins)
  • Константин Кириленко — бас-гитара (Blues Cousins)

Минифестиваль The Beatles

Это выступление по сути станет минифестивалем, посвященным творчеству легендарной ливерпульской четверки. Слушатели смогут насладиться не только популярными хитами 70-х, но и бессмертными творениями The Beatles. Когда на одной сцене собираются музыканты такого уровня, это нельзя пропустить!

Леван Ломидзе: путь к успеху

Леван Ломидзе — это не только выдающийся гитарист и блюзмен, но и потрясающий шоумен. Его харизма на сцене не оставляет равнодушными зрителей. Ломидзе стал первым российским гитаристом, который получил признание в США, где он провел более 100 концертов, включая выступления на самых престижных блюз-фестивалях.

Американская пресса отреагировала на успех Blues Cousins с восторгом, а по итогам опроса слушателей передачи «Доктор Блюз» (Открытое Радио) Леван был признан лучшим российским блюзовым музыкантом года. В 2005 году компания Jazz Stream Records выпустила «живой» альбом Левана — «Live in USA», что стало настоящим прорывом для московского блюза. По оценке известных журналов, Леван вошел в список 10-ти лучших гитаристов России.

29 мая пятница
20:30
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
от 1500 ₽
26 июня пятница
20:30
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
от 1500 ₽
24 июля пятница
20:30
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
от 1500 ₽
21 августа пятница
20:30
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
от 1500 ₽
25 сентября пятница
20:30
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
от 1500 ₽
30 октября пятница
20:30
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
от 1500 ₽
27 ноября пятница
20:30
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
от 1500 ₽
30 декабря среда
20:30
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
от 1500 ₽

