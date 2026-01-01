От барокко к танго
12+
Продолжительность 80 минут
О концерте

Концерт органной музыки «От барокко к танго»

Солисты Челябинской государственной филармонии представят уникальный концерт, в котором орган и бандонеон создадут неповторимое музыкальное сочетание. В исполнении Ларисы Тимшиной (орган) и Павла Кожевникова (бандонеон) зрители смогут насладиться перетеканием звуков от величественного baroque до страстного аргентинского танго.

Ведущая концерта — Ирина Головина.

Музыкальный диалог органа и бандонеона

Голос органа не может быть воспроизведен ни одним другим инструментом, так же как и характерный звук бандонеона, который возник в немецких церквях как замена органу. Этот необычный союз двух инструментов, один из которых воплощает величие и богатство регистров, а другой — чувственность и импровизационность, создаёт гармоничное и завораживающее звучание.

Программа концерта

В программе «От барокко к танго» представлена музыка величайших композиторов: возвышенные композиции И. С. Баха и темпераментные пассажи А. Вивальди, а также органные произведения композиторов-романтиков И. Брамса и Э. Жигу. Слушатели смогут мысленно перенестись за пределы концертного зала и ощутить пульс ритмов Бразилии, Греции и Аргентины.

Отметим, что концерт пройдет без антракта.

Июнь
14 июня воскресенье
17:00
Зал органной и камерной музыки Сочи, Курортный просп., 32
от 500 ₽

