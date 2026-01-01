Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
От барокко к классицизму
Билеты от 400₽
Киноафиша От барокко к классицизму

От барокко к классицизму

6+
Возраст 6+
Билеты от 400₽

О концерте

Барокко и классицизм: вечер органной музыки в соборе

Барокко — золотой век органной музыки, который является основой программы Анастасии Сидельниковой. Однако концерт не ограничивается только им, а плавно переходит к классицизму, делая этот переход выразительным сюжетом вечера.

Барочная часть концерта объединяет творения композиторов из четырёх стран. Французскую органную традицию представит Магнификат Мишеля Корретта. Следом за ним прозвучит знаменитое Адажио Алессандро Марчелло, которое Иоганн Себастьян Бах адаптировал для клавира, тем самым сделав его своим. Зрители смогут насладиться редким произведением — волюнтари английского композитора Джона Стэнли. Завершат барочный раздел произведения великих современников Баха и Генделя. Первый представит свои фантазии и арию, в то время как Гендель исполнит концерт на темы оратории «Иуда Маккавей» и Пассакалию.

Переход от барокко к классицизму происходил в разных странах по-разному. На этой границе оказался Карл Филипп Эмануэль Бах, старший сын Иоганна Себастьяна. Его соната ре мажор относится к галантному стилю — музыке, которая стоит на перепутье между барокко и классицизмом.

Классицизм в программе представлен произведениями Моцарта, что не является случайным выбором. В эпоху венских классиков орган зачастую уходил на второй план, уступая место симфоническому оркестру. Тем не менее, Моцарт создавал для механического органа, например, для флейтовых часов. Его Анданте фа мажор и Увертюра до мажор звучат как полноценные музыкальные высказывания, а не просто легковесные украшения.

Таким образом, вечер предоставит слушателям возможность оценить почти сто лет органной музыки в её развитии и преображении — всё это в одной программе.

Купить билет на концерт От барокко к классицизму

Помощь с билетами
Июнь
19 июня пятница
20:00
Храм Святого Людовика Москва, М.Лубянка, 12а
от 400 ₽

В ближайшие дни

Борис Березовский и Blues Doctors
6+
Блюз

Борис Березовский и Blues Doctors

19 июля в 19:00 Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке
от 2500 ₽
Hommfest 2.0
18+
Рок Тяжелый рок Фестиваль

Hommfest 2.0

18 июля в 15:00 Eclipse
от 2700 ₽
Тигран Амасян. Презентация альбома Manifeste
6+
Джаз

Тигран Амасян. Презентация альбома Manifeste

29 мая в 19:00 Atmosphere
от 4500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше