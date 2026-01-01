Барокко и классицизм: вечер органной музыки в соборе

Барокко — золотой век органной музыки, который является основой программы Анастасии Сидельниковой. Однако концерт не ограничивается только им, а плавно переходит к классицизму, делая этот переход выразительным сюжетом вечера.

Барочная часть концерта объединяет творения композиторов из четырёх стран. Французскую органную традицию представит Магнификат Мишеля Корретта. Следом за ним прозвучит знаменитое Адажио Алессандро Марчелло, которое Иоганн Себастьян Бах адаптировал для клавира, тем самым сделав его своим. Зрители смогут насладиться редким произведением — волюнтари английского композитора Джона Стэнли. Завершат барочный раздел произведения великих современников Баха и Генделя. Первый представит свои фантазии и арию, в то время как Гендель исполнит концерт на темы оратории «Иуда Маккавей» и Пассакалию.

Переход от барокко к классицизму происходил в разных странах по-разному. На этой границе оказался Карл Филипп Эмануэль Бах, старший сын Иоганна Себастьяна. Его соната ре мажор относится к галантному стилю — музыке, которая стоит на перепутье между барокко и классицизмом.

Классицизм в программе представлен произведениями Моцарта, что не является случайным выбором. В эпоху венских классиков орган зачастую уходил на второй план, уступая место симфоническому оркестру. Тем не менее, Моцарт создавал для механического органа, например, для флейтовых часов. Его Анданте фа мажор и Увертюра до мажор звучат как полноценные музыкальные высказывания, а не просто легковесные украшения.

Таким образом, вечер предоставит слушателям возможность оценить почти сто лет органной музыки в её развитии и преображении — всё это в одной программе.