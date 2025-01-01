От барокко до «Звездных войн». Старинный орган при свечах

Приглашаем вас на уникальный музыкальный вечер, где соединяются эпохи, стили и целые миры. В мерцании свечей старинный орган оживит бессмертные произведения эпохи барокко — музыку Баха и Генделя, полную строгой красоты и внутреннего величия.
Затем слушатели перенесутся в затерянную в пространстве и времени галактику, где зазвучит легендарная музыка Джона Уильямса к саге «Звёздные войны». Этот концерт станет настоящим путешествием сквозь века — от величественных соборов старой Европы до бескрайних просторов кинематографа, объединённых звучанием одного из самых монументальных инструментов в истории музыки.
В зале церкви фондом «Небесный мост» установлено два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный орган фирмы «Viscount». В этот вечер у вас будет уникальная возможность услышать звучание двух органов — старинного немецкого и итальянского концертного. Органный репертуар разных эпох предстанет перед вами во всем разнообразии и великолепии.
В программе возможны изменения. Исполняет лауреат международных конкурсов Всеволод Румак (орган). Продолжительность концерта составит 60 минут (без антракта). Обратите внимание, парковка на территории собора запрещена!