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От барокко до «Звездных войн». Старинный орган при свечах
Билеты от 1000₽
Киноафиша От барокко до «Звездных войн». Старинный орган при свечах

От барокко до «Звездных войн». Старинный орган при свечах

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие через века: органный концерт в церкви

Приглашаем вас на уникальный музыкальный вечер, где соединяются эпохи, стили и целые миры. В мерцании свечей старинный орган оживит бессмертные произведения эпохи барокко — музыку Баха и Генделя, полную строгой красоты и внутреннего величия.

Затем слушатели перенесутся в затерянную в пространстве и времени галактику, где зазвучит легендарная музыка Джона Уильямса к саге «Звёздные войны». Этот концерт станет настоящим путешествием сквозь века — от величественных соборов старой Европы до бескрайних просторов кинематографа, объединённых звучанием одного из самых монументальных инструментов в истории музыки.

Два органа в одном зале

В зале церкви фондом «Небесный мост» установлено два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный орган фирмы «Viscount». В этот вечер у вас будет уникальная возможность услышать звучание двух органов — старинного немецкого и итальянского концертного. Органный репертуар разных эпох предстанет перед вами во всем разнообразии и великолепии.

Программа концерта

  • И. С. Бах. Прелюдия и фуга до-минор BWV 546
  • Хорал «Я взываю к Тебе, Господи Иисусе Христе» (из фильма Тарковского «Солярис»)
  • Прелюдия и фуга ля-минор BWV 543
  • Два менуэта из нотной тетради Анны Магдалены Бах (G-dur, c-moll)
  • Двухголосная инвенция фа-минор
  • А. Вивальди. Кончерто гроссо ля-минор (переложение Баха)
  • Г. Ф. Гендель. Сарабанда ре минор
  • Дж. Уильямс. Музыка из медиафраншизы «Звёздные войны»:
    • Сквозь звёзды
    • Имперский марш
    • Главная тема

В программе возможны изменения. Исполняет лауреат международных конкурсов Всеволод Румак (орган). Продолжительность концерта составит 60 минут (без антракта). Обратите внимание, парковка на территории собора запрещена!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 сентября
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
18:00 от 1000 ₽

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