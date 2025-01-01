От барокко до «Звездных войн». Старинный орган при свечах

Музыкальное путешествие через века: органный концерт в церкви

Приглашаем вас на уникальный музыкальный вечер, где соединяются эпохи, стили и целые миры. В мерцании свечей старинный орган оживит бессмертные произведения эпохи барокко — музыку Баха и Генделя, полную строгой красоты и внутреннего величия.

Затем слушатели перенесутся в затерянную в пространстве и времени галактику, где зазвучит легендарная музыка Джона Уильямса к саге «Звёздные войны». Этот концерт станет настоящим путешествием сквозь века — от величественных соборов старой Европы до бескрайних просторов кинематографа, объединённых звучанием одного из самых монументальных инструментов в истории музыки.

Два органа в одном зале

В зале церкви фондом «Небесный мост» установлено два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный орган фирмы «Viscount». В этот вечер у вас будет уникальная возможность услышать звучание двух органов — старинного немецкого и итальянского концертного. Органный репертуар разных эпох предстанет перед вами во всем разнообразии и великолепии.

Программа концерта

И. С. Бах. Прелюдия и фуга до-минор BWV 546

Хорал «Я взываю к Тебе, Господи Иисусе Христе» (из фильма Тарковского «Солярис»)

Прелюдия и фуга ля-минор BWV 543

Два менуэта из нотной тетради Анны Магдалены Бах (G-dur, c-moll)

Двухголосная инвенция фа-минор

А. Вивальди. Кончерто гроссо ля-минор (переложение Баха)

Г. Ф. Гендель. Сарабанда ре минор

Дж. Уильямс. Музыка из медиафраншизы «Звёздные войны»: Сквозь звёзды Имперский марш Главная тема



В программе возможны изменения. Исполняет лауреат международных конкурсов Всеволод Румак (орган). Продолжительность концерта составит 60 минут (без антракта). Обратите внимание, парковка на территории собора запрещена!