От Барокко до Пьяццоллы

Музыкальный вечер в Перми: орган и фортепиано

Пермская краевая филармония приглашает зрителей на уникальный концерт, который объединит звучание органа и фортепиано. На сцене выступят две выдающиеся музыкантки — солистка филармонии, лауреат международных конкурсов Евгения Камянская (орган) и заслуженный работник культуры России, лауреат международных конкурсов Людмила Дробышева-Разумовская (фортепиано).

Программа вечера

В зрителей ждет разнообразная программа, в которой представлены произведения классиков:

Антонио Солер: Соната для двух клавиров ля минор

Зигфрид Карг-Элерт: Сюита для рояля и органа в трех частях — Колыбельная, Менуэт, Скерцо

Джанни Моранди: Марш в военном стиле

Камиль Сен-Санс: Канцона и Скерцо, Вакханалия из оперы «Самсон и Далила»

Фернандо Томбель: Токката

Астор Пьяццолла: «Ave Maria», «Прощай, Нанино»

Шарль Балейе: Бах-чат

Артур Бенджамин: Ямайская румба

Программа может быть изменена, но зрители могут быть уверены, что их ожидает яркое и незабываемое музыкальное событие.

Не упустите возможность насладиться искусством живого исполнения в исполнении талантливых музыкантов!