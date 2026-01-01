От Барокко до Пьяццоллы

Пермская краевая филармония приглашает зрителей на уникальный концерт, который объединит звучание органа и фортепиано. На сцене выступят две выдающиеся музыкантки — солистка филармонии, лауреат международных конкурсов Евгения Камянская (орган) и заслуженный работник культуры России, лауреат международных конкурсов Людмила Дробышева-Разумовская (фортепиано).
В зрителей ждет разнообразная программа, в которой представлены произведения классиков:
Программа может быть изменена, но зрители могут быть уверены, что их ожидает яркое и незабываемое музыкальное событие.
Не упустите возможность насладиться искусством живого исполнения в исполнении талантливых музыкантов!