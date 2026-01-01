Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
От Барокко до Пьяццоллы
Киноафиша От Барокко до Пьяццоллы

От Барокко до Пьяццоллы

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыкальный вечер в Перми: орган и фортепиано

Пермская краевая филармония приглашает зрителей на уникальный концерт, который объединит звучание органа и фортепиано. На сцене выступят две выдающиеся музыкантки — солистка филармонии, лауреат международных конкурсов Евгения Камянская (орган) и заслуженный работник культуры России, лауреат международных конкурсов Людмила Дробышева-Разумовская (фортепиано).

Программа вечера

В зрителей ждет разнообразная программа, в которой представлены произведения классиков:

  • Антонио Солер: Соната для двух клавиров ля минор
  • Зигфрид Карг-Элерт: Сюита для рояля и органа в трех частях — Колыбельная, Менуэт, Скерцо
  • Джанни Моранди: Марш в военном стиле
  • Камиль Сен-Санс: Канцона и Скерцо, Вакханалия из оперы «Самсон и Далила»
  • Фернандо Томбель: Токката
  • Астор Пьяццолла: «Ave Maria», «Прощай, Нанино»
  • Шарль Балейе: Бах-чат
  • Артур Бенджамин: Ямайская румба

Программа может быть изменена, но зрители могут быть уверены, что их ожидает яркое и незабываемое музыкальное событие.

Не упустите возможность насладиться искусством живого исполнения в исполнении талантливых музыкантов!

Купить билет на концерт От Барокко до Пьяццоллы

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
14 апреля вторник
19:00
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
от 750 ₽

В ближайшие дни

Симфонические рок-хиты: The Beatles, ABBA, Queen, Nova Orchestra
12+
Классическая музыка
Симфонические рок-хиты: The Beatles, ABBA, Queen, Nova Orchestra
14 мая в 19:00 Большой зал Пермской филармонии
Билеты
Русские сказки
6+
Классическая музыка
Русские сказки
29 марта в 15:00 Органный зал Пермской филармонии
от 750 ₽
Пермский Stand Up клуб
18+
Юмор
Пермский Stand Up клуб
10 марта в 20:00 Грилль-бар «Вмясо»
от 800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше