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От барокко до неоклассики: Бах, Циммер, Эйнауди
Билеты от 1400₽
Киноафиша От барокко до неоклассики: Бах, Циммер, Эйнауди

От барокко до неоклассики: Бах, Циммер, Эйнауди

12+
Возраст 12+
Билеты от 1400₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер в соборе: Шедевры барокко и современные мелодии

Приглашаем вас на уникальный концерт, в котором шедевры барочной музыки встречаются с произведениями современных композиторов. Это незабываемое событие состоится в соборе, где под сводами исторического здания зазвучат произведения И. С. Баха, И. Пахельбеля, К. Дебюсси, а также современных авторов, таких как Ханс Циммер, Людовико Эйнауди и Макс Рихтер.

Исполнители

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:

  • Иван Царев — орган, рояль
  • Анна Никулина — орган, рояль

Программа вечера

В программе ожидаются как знакомые композиции, так и авторские переложения исполнителей. Это позволит вам по-новому воспринять классические произведения и насладиться завораживающим звучанием органа в сочетании с фортепиано.

Медитативная атмосфера

Концерт начнётся в тот час, когда почтенная публика концертных залов уже расходится по домам. В это время под сводами собора вы сможете погрузиться в медитативную атмосферу, где звуки будут постепенно меняться, создавая уникальное музыкальное путешествие от величия барокко к современным неоклассическим мелодиям.

Дата и время

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Концерт подходит для зрителей старше 12 лет (балкон 12+, партер 6+). Ждем вас!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
19:00 от 1400 ₽

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