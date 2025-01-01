От барокко до неоклассики: Бах, Циммер, Эйнауди

Музыкальный вечер в соборе: Шедевры барокко и современные мелодии

Приглашаем вас на уникальный концерт, в котором шедевры барочной музыки встречаются с произведениями современных композиторов. Это незабываемое событие состоится в соборе, где под сводами исторического здания зазвучат произведения И. С. Баха, И. Пахельбеля, К. Дебюсси, а также современных авторов, таких как Ханс Циммер, Людовико Эйнауди и Макс Рихтер.

Исполнители

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:

Иван Царев — орган, рояль

— орган, рояль Анна Никулина — орган, рояль

Программа вечера

В программе ожидаются как знакомые композиции, так и авторские переложения исполнителей. Это позволит вам по-новому воспринять классические произведения и насладиться завораживающим звучанием органа в сочетании с фортепиано.

Медитативная атмосфера

Концерт начнётся в тот час, когда почтенная публика концертных залов уже расходится по домам. В это время под сводами собора вы сможете погрузиться в медитативную атмосферу, где звуки будут постепенно меняться, создавая уникальное музыкальное путешествие от величия барокко к современным неоклассическим мелодиям.

Дата и время

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Концерт подходит для зрителей старше 12 лет (балкон 12+, партер 6+). Ждем вас!