От барокко до Кармен

Приглашаем вас на уникальный концерт, где звуки флейты, виолончели и клавесина перенесут вас в мир барочной музыки. Это событие станет настоящим открытием для любителей классической музыки и тех, кто хочет познакомиться с не столь известными произведениями эпохи.
На сцене выступят талантливые музыканты: солисты Свердловской филармонии и ведущие исполнители. Концерт будет вести Марина Принц, а также участвуют:
В программе концерта вы услышите как известные мелодии, так и редкие произведения, исполняемые на аутентичных инструментах. Музыка Баха и Телемана, а также необычные интерпретации произведений, таких как «Кармен», позволят вам увидеть старинные произведения в новом свете.
Не упустите возможность стать частью этого исторического музыкального события и насладиться шедеврами мастерства этих великих композиторов!