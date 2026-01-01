От барокко до Кармен

Музыкальный вечер: открытие музыкальных страниц XVII века

Приглашаем вас на уникальный концерт, где звуки флейты, виолончели и клавесина перенесут вас в мир барочной музыки. Это событие станет настоящим открытием для любителей классической музыки и тех, кто хочет познакомиться с не столь известными произведениями эпохи.

Программа вечера

И.С. Бах — Трио-соната для двух флейт и бассо континуо соль мажор, BWV 1039

Борн — Блестящая фантазия на темы Ж. Бизе «Кармен»

Вебер — Трио для флейты, виолончели и фортепиано, ор. 63

Маре — Сюита до мажор

Рис — Квинтет си-бемоль минор, ор. 107 (I часть)

Телеман — Каноническая соната № 1

Исполнители

На сцене выступят талантливые музыканты: солисты Свердловской филармонии и ведущие исполнители. Концерт будет вести Марина Принц, а также участвуют:

Александра Вересова (флейта)

Алексей Кудинов (виолончель)

Алина Платонова (скрипка)

Анастасия Чернухина (виолончель)

Вера Муравьёва (фортепиано)

Дарья Волкова (альт)

Евгений Железняков (альт)

Елена Лукьянова (фортепиано)

Мария Маркуль (флейта)

Наталья Акуренко (виолончель)

Тарас Багинец (клавесин)

О сюжете

В программе концерта вы услышите как известные мелодии, так и редкие произведения, исполняемые на аутентичных инструментах. Музыка Баха и Телемана, а также необычные интерпретации произведений, таких как «Кармен», позволят вам увидеть старинные произведения в новом свете.

Не упустите возможность стать частью этого исторического музыкального события и насладиться шедеврами мастерства этих великих композиторов!