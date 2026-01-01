Оповещения от Киноафиши
От барокко до Кармен
От барокко до Кармен

0+
Возраст 0+

О концерте

Музыкальный вечер: открытие музыкальных страниц XVII века

Приглашаем вас на уникальный концерт, где звуки флейты, виолончели и клавесина перенесут вас в мир барочной музыки. Это событие станет настоящим открытием для любителей классической музыки и тех, кто хочет познакомиться с не столь известными произведениями эпохи.

Программа вечера

  • И.С. Бах — Трио-соната для двух флейт и бассо континуо соль мажор, BWV 1039
  • Борн — Блестящая фантазия на темы Ж. Бизе «Кармен»
  • Вебер — Трио для флейты, виолончели и фортепиано, ор. 63
  • Маре — Сюита до мажор
  • Рис — Квинтет си-бемоль минор, ор. 107 (I часть)
  • Телеман — Каноническая соната № 1

Исполнители

На сцене выступят талантливые музыканты: солисты Свердловской филармонии и ведущие исполнители. Концерт будет вести Марина Принц, а также участвуют:

  • Александра Вересова (флейта)
  • Алексей Кудинов (виолончель)
  • Алина Платонова (скрипка)
  • Анастасия Чернухина (виолончель)
  • Вера Муравьёва (фортепиано)
  • Дарья Волкова (альт)
  • Евгений Железняков (альт)
  • Елена Лукьянова (фортепиано)
  • Мария Маркуль (флейта)
  • Наталья Акуренко (виолончель)
  • Тарас Багинец (клавесин)

О сюжете

В программе концерта вы услышите как известные мелодии, так и редкие произведения, исполняемые на аутентичных инструментах. Музыка Баха и Телемана, а также необычные интерпретации произведений, таких как «Кармен», позволят вам увидеть старинные произведения в новом свете.

Не упустите возможность стать частью этого исторического музыкального события и насладиться шедеврами мастерства этих великих композиторов!

Май
19 мая вторник
19:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 1000 ₽

