От Баха до Оффенбаха. Орган & Саксофон

Уникальное музыкальное путешествие: Норберт Итрих Прелла и Даниэль Зарецкий в Белом зале

24 ноября в Белом зале пройдет необычный концерт, который перенесет слушателей в мир классической музыки, объединяя произведения величайших композиторов. Саксофонист из Испании Норберт Итрих Прелла и заслуженный артист России, лауреат премии «Органист года» Даниэль Зарецкий представят уникальную программу, в которой переплетутся старинные шедевры и современные мелодии.

Исполнители

Норберт Итрих Прелла — саксофонист, органист и композитор, который является титулярным органистом Сантандерского домского собора в Испании. Его гастрольная деятельность охватывает многие страны, и он известен своим виртуозным исполнением на обоих инструментах.

Даниэль Зарецкий — один из лучших представителей российской органной школы. Его мастерство и творческий подход к классической музыке сделали его известным не только в России, но и за ее пределами.

Программа концерта

В программе концерта зрители услышат:

И.С. Бах — Фантазия соль мажор для органа

Т. Альбинони — Адажио

A. Вивальди — «Зима» из цикла «Времена года»

Г.Ф. Гендель — Прибытие королевы Шебы из оратории «Соломон»

Ф. Шопен — Ноктюрн № 2

Л. Бетховен — Лунная соната

П.И. Чайковский — Фрагменты балета «Лебединое озеро»

К. Дженкинс — «Tango Palladio»

Ж. Оффенбах — Баркарола из оперы «Сказки Гофмана»

М. Таривердиев — Снег над Ленинградом из к/ф «Ирония судьбы»

В. Соловьёв-Седой — «Подмосковные вечера»

Этот концерт станет настоящим событием для всех ценителей классической музыки и высококлассного исполнительства, так как сочетание органа и саксофона — редкость на концертной сцене. Не упустите возможность насладиться этим уникальным музыкальным опытом!