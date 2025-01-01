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От Баха до Оффенбаха. Орган & Саксофон
Киноафиша От Баха до Оффенбаха. Орган & Саксофон

От Баха до Оффенбаха. Орган & Саксофон

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Уникальное музыкальное путешествие: Норберт Итрих Прелла и Даниэль Зарецкий в Белом зале

24 ноября в Белом зале пройдет необычный концерт, который перенесет слушателей в мир классической музыки, объединяя произведения величайших композиторов. Саксофонист из Испании Норберт Итрих Прелла и заслуженный артист России, лауреат премии «Органист года» Даниэль Зарецкий представят уникальную программу, в которой переплетутся старинные шедевры и современные мелодии.

Исполнители

Норберт Итрих Прелла — саксофонист, органист и композитор, который является титулярным органистом Сантандерского домского собора в Испании. Его гастрольная деятельность охватывает многие страны, и он известен своим виртуозным исполнением на обоих инструментах.

Даниэль Зарецкий — один из лучших представителей российской органной школы. Его мастерство и творческий подход к классической музыке сделали его известным не только в России, но и за ее пределами.

Программа концерта

В программе концерта зрители услышат:

  • И.С. Бах — Фантазия соль мажор для органа
  • Т. Альбинони — Адажио
  • A. Вивальди — «Зима» из цикла «Времена года»
  • Г.Ф. Гендель — Прибытие королевы Шебы из оратории «Соломон»
  • Ф. Шопен — Ноктюрн № 2
  • Л. Бетховен — Лунная соната
  • П.И. Чайковский — Фрагменты балета «Лебединое озеро»
  • К. Дженкинс — «Tango Palladio»
  • Ж. Оффенбах — Баркарола из оперы «Сказки Гофмана»
  • М. Таривердиев — Снег над Ленинградом из к/ф «Ирония судьбы»
  • В. Соловьёв-Седой — «Подмосковные вечера»

Этот концерт станет настоящим событием для всех ценителей классической музыки и высококлассного исполнительства, так как сочетание органа и саксофона — редкость на концертной сцене. Не упустите возможность насладиться этим уникальным музыкальным опытом!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 октября
Белый зал Политехнического университета Петра Великого Санкт-Петербург, Политехническая, 29
19:00 от 440 ₽

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