От Баха до Оффенбаха. Орган & Саксофон

24 ноября в Белом зале пройдет необычный концерт, который перенесет слушателей в мир классической музыки, объединяя произведения величайших композиторов. Саксофонист из Испании Норберт Итрих Прелла и заслуженный артист России, лауреат премии «Органист года» Даниэль Зарецкий представят уникальную программу, в которой переплетутся старинные шедевры и современные мелодии.
Норберт Итрих Прелла — саксофонист, органист и композитор, который является титулярным органистом Сантандерского домского собора в Испании. Его гастрольная деятельность охватывает многие страны, и он известен своим виртуозным исполнением на обоих инструментах.
Даниэль Зарецкий — один из лучших представителей российской органной школы. Его мастерство и творческий подход к классической музыке сделали его известным не только в России, но и за ее пределами.
В программе концерта зрители услышат:
Этот концерт станет настоящим событием для всех ценителей классической музыки и высококлассного исполнительства, так как сочетание органа и саксофона — редкость на концертной сцене. Не упустите возможность насладиться этим уникальным музыкальным опытом!