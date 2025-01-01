От Баха до «Интерстеллар» при свечах. Органный концерт

Команда IMAYC приглашает вас на уникальную серию концертов, которые пройдут в Шведской церкви Святой Екатерины — памятнике архитектуры Санкт-Петербурга в псевдороманском стиле. Это идеальное место для истинных меломанов и ценителей прекрасного!
Церковь была построена в 1865 году по проекту архитектора Карла Карловича Андерсона и расположена в одном из самых живописных уголков города, на углу Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Здесь царит удивительная акустика и особая атмосфера, где время останавливается под мерцанием свечей.
В этом музыкальном действе мы перенесемся от XVIII века до современности, от эпохи барокко к выдающимся образцам современной киномузыки. Звучание органа, освященное творчеством Иоганна Себастьяна Баха, Генделя и Вивальди, будет сопровождать мелодии из фильмов таких композиторов, как Говард Шор, Клаус Бадельт, Джон Уильямс и Ханс Циммер.
В программе:
Эльнора Гросс - орган
Евгения Капитонова - сопрано
Электронный орган Johannus
Продолжительность концерта: 1 час 10 минут
Рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет.
Не упустите возможность окунуться в музыкальное действо, которое станет незабываемым событием в вашем культурном календаре!