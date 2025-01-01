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От Баха до «Интерстеллар» при свечах. Органный концерт
Киноафиша От Баха до «Интерстеллар» при свечах. Органный концерт

От Баха до «Интерстеллар» при свечах. Органный концерт

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC приглашает вас на уникальную серию концертов, которые пройдут в Шведской церкви Святой Екатерины — памятнике архитектуры Санкт-Петербурга в псевдороманском стиле. Это идеальное место для истинных меломанов и ценителей прекрасного!

Церковь была построена в 1865 году по проекту архитектора Карла Карловича Андерсона и расположена в одном из самых живописных уголков города, на углу Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Здесь царит удивительная акустика и особая атмосфера, где время останавливается под мерцанием свечей.

Программа концерта

В этом музыкальном действе мы перенесемся от XVIII века до современности, от эпохи барокко к выдающимся образцам современной киномузыки. Звучание органа, освященное творчеством Иоганна Себастьяна Баха, Генделя и Вивальди, будет сопровождать мелодии из фильмов таких композиторов, как Говард Шор, Клаус Бадельт, Джон Уильямс и Ханс Циммер.

В программе:

  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) - Токката и фуга ре минор
  • Франц Шуберт (1797–1828) - Ave Maria, «Маргарита за прялкой»
  • Луи Лефебюр-Вели (1817–1869) - Концертное болеро
  • Владимир Вавилов (1925–1973) - Ave Maria (приписывалось Джулио Каччини)
  • Иоганн Себастьян Бах - Хоральная прелюдия Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ (использовалась в к/ф «Солярис»)
  • Дмитрий Шостакович (1906–1975) - Музыка к к/ф «С широко закрытыми глазами»
  • Нино Рота (1911–1979) - «Время для нас» из к/ф «Ромео и Джульетта»
  • Гаэтано Доницетти (1797–1848) - Фрагмент арии Лючии из оперы «Лючия ди Ламмермур» (использовалось в к/ф «Пятый элемент»)
  • Ханс Циммер (род. 1957) - Саундтрек из к/ф «Интерстеллар»
  • Винченцо Беллини (1801–1835) - Каватина Нормы из оперы «Норма»

Исполнители

Эльнора Гросс - орган
Евгения Капитонова - сопрано
Электронный орган Johannus

Детали события

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут
Рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет.

Не упустите возможность окунуться в музыкальное действо, которое станет незабываемым событием в вашем культурном календаре!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 сентября
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
21:00 от 1600 ₽

Фотографии

От Баха до «Интерстеллар» при свечах. Органный концерт От Баха до «Интерстеллар» при свечах. Органный концерт От Баха до «Интерстеллар» при свечах. Органный концерт

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