От Баха до «Интерстеллар» при свечах. Органный концерт

Музыкальное путешествие в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC приглашает вас на уникальную серию концертов, которые пройдут в Шведской церкви Святой Екатерины — памятнике архитектуры Санкт-Петербурга в псевдороманском стиле. Это идеальное место для истинных меломанов и ценителей прекрасного!

Церковь была построена в 1865 году по проекту архитектора Карла Карловича Андерсона и расположена в одном из самых живописных уголков города, на углу Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Здесь царит удивительная акустика и особая атмосфера, где время останавливается под мерцанием свечей.

Программа концерта

В этом музыкальном действе мы перенесемся от XVIII века до современности, от эпохи барокко к выдающимся образцам современной киномузыки. Звучание органа, освященное творчеством Иоганна Себастьяна Баха, Генделя и Вивальди, будет сопровождать мелодии из фильмов таких композиторов, как Говард Шор, Клаус Бадельт, Джон Уильямс и Ханс Циммер.

В программе:

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) - Токката и фуга ре минор

Франц Шуберт (1797–1828) - Ave Maria, «Маргарита за прялкой»

Луи Лефебюр-Вели (1817–1869) - Концертное болеро

Владимир Вавилов (1925–1973) - Ave Maria (приписывалось Джулио Каччини)

Иоганн Себастьян Бах - Хоральная прелюдия Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ (использовалась в к/ф «Солярис»)

Дмитрий Шостакович (1906–1975) - Музыка к к/ф «С широко закрытыми глазами»

Нино Рота (1911–1979) - «Время для нас» из к/ф «Ромео и Джульетта»

Гаэтано Доницетти (1797–1848) - Фрагмент арии Лючии из оперы «Лючия ди Ламмермур» (использовалось в к/ф «Пятый элемент»)

Ханс Циммер (род. 1957) - Саундтрек из к/ф «Интерстеллар»

Винченцо Беллини (1801–1835) - Каватина Нормы из оперы «Норма»

Исполнители

Эльнора Гросс - орган

Евгения Капитонова - сопрано

Электронный орган Johannus

Детали события

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут

Рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет.

Не упустите возможность окунуться в музыкальное действо, которое станет незабываемым событием в вашем культурном календаре!