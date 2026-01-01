От арфы до фанфар

Камерная программа Российского национального молодежного симфонического оркестра

Резиденция Российского национального молодёжного симфонического оркестра в «Сириусе» продолжится камерной программой, в центре которой окажутся солисты коллектива. Концерт будет необычным уже на этапе формата: первое отделение отдано редкому инструментальному составу с участием арфы, а второе — зажигательному брасс-ансамблю.

Первое отделение

Концерт откроет Октет Чарльза Мартина Лёфлера для двух кларнетов, арфы и струнного квинтета. Лёфлер — один из самых исполняемых американских композиторов своего времени, хотя его творчество остается малоизвестным для широкой аудитории. Интересно, что после успешной премьеры в Бостоне в 1897 году это сочинение исчезло из концертного репертуара на более чем сто лет, а неопубликованная рукопись была обнаружена лишь в 2020 году.

Это произведение выделяется своей оригинальностью: Лёфлер обращается к необычному жанру октета, выбирая редкий состав с участием арфы. В музыке сочетаются романтические традиции — от Шуберта и Брамса до Вагнера и Франка — с цыганскими мотивами, что делает её богатой и многообразной.

Второе отделение

Во втором отделении на сцену выйдет брасс-ансамбль. Их выступление обещает представить эффектный тембровый контраст с сочинениями Генделя, Верди, Дюка и Куцира. Эти произведения раскроют другую сторону ансамблевого музицирования: торжественную, театральную и праздничную.

Программа концерта

Чарльз Мартин ЛЁФЛЕР (1861–1935)

Октет для двух кларнетов, арфы и струнного квинтета

II отделение

Поль ДЮКА (1865–1935)

Фанфары к хореографической поэме «Пери»

Джузеппе ВЕРДИ (1813–1901)

Увертюра к опере «Набукко» (переложение для брасс-ансамбля)

Георг Фридрих ГЕНДЕЛЬ (1685–1759)

Фрагменты из сюит «Музыка на воде» (переложения для брасс-ансамбля)

Ян КУЦИР (1911–2006)

Брасс-симфония, ор. 80

Обратите внимание: программа может быть изменена.