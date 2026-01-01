Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
От арфы до фанфар
Киноафиша От арфы до фанфар

От арфы до фанфар

12+
Продолжительность 90 минут
Возраст 12+

О концерте

Камерная программа Российского национального молодежного симфонического оркестра

Резиденция Российского национального молодёжного симфонического оркестра в «Сириусе» продолжится камерной программой, в центре которой окажутся солисты коллектива. Концерт будет необычным уже на этапе формата: первое отделение отдано редкому инструментальному составу с участием арфы, а второе — зажигательному брасс-ансамблю.

Первое отделение

Концерт откроет Октет Чарльза Мартина Лёфлера для двух кларнетов, арфы и струнного квинтета. Лёфлер — один из самых исполняемых американских композиторов своего времени, хотя его творчество остается малоизвестным для широкой аудитории. Интересно, что после успешной премьеры в Бостоне в 1897 году это сочинение исчезло из концертного репертуара на более чем сто лет, а неопубликованная рукопись была обнаружена лишь в 2020 году.

Это произведение выделяется своей оригинальностью: Лёфлер обращается к необычному жанру октета, выбирая редкий состав с участием арфы. В музыке сочетаются романтические традиции — от Шуберта и Брамса до Вагнера и Франка — с цыганскими мотивами, что делает её богатой и многообразной.

Второе отделение

Во втором отделении на сцену выйдет брасс-ансамбль. Их выступление обещает представить эффектный тембровый контраст с сочинениями Генделя, Верди, Дюка и Куцира. Эти произведения раскроют другую сторону ансамблевого музицирования: торжественную, театральную и праздничную.

Программа концерта

  • Чарльз Мартин ЛЁФЛЕР (1861–1935)
  • Октет для двух кларнетов, арфы и струнного квинтета

II отделение

  • Поль ДЮКА (1865–1935)
  • Фанфары к хореографической поэме «Пери»
  • Джузеппе ВЕРДИ (1813–1901)
  • Увертюра к опере «Набукко» (переложение для брасс-ансамбля)
  • Георг Фридрих ГЕНДЕЛЬ (1685–1759)
  • Фрагменты из сюит «Музыка на воде» (переложения для брасс-ансамбля)
  • Ян КУЦИР (1911–2006)
  • Брасс-симфония, ор. 80

Обратите внимание: программа может быть изменена.

Купить билет на концерт От арфы до фанфар

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
4 июня четверг
19:00
Концертный центр «Сириус» Сочи, пос. Сириус, Чемпионов, 5
от 1150 ₽

В ближайшие дни

Золотая коллекция шедевров
12+
Классическая музыка

Золотая коллекция шедевров

28 июня в 17:00 Зал органной и камерной музыки
от 500 ₽
Стас Михайлов
6+
Поп Эстрада

Стас Михайлов

30 июля в 20:00 Фестивальный
от 5000 ₽
Стендап разгоны
18+
Юмор

Стендап разгоны

28 июня в 20:00 Red Buffet
от 399 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше