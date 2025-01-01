От аниме до K-pop: Nella Musica Orchestra

СимфоМультимедия «От Аниме до K-Pop»

Не упустите уникальную возможность погрузиться в мир аниме-музыки на концерте «От Аниме до K-Pop». В программе звучат культовые саундтреки из известных аниме-сериалов, которые перенесут вас в атмосферу любимых историй.

Музыкальная программа

В этом концерте выступит камерный оркестр Nella Musica Orchestra и вокальный ансамбль Nella Voice. Вот лишь часть произведений, которые будут исполнены:

«Когда плачут цикады» (Higurashi No Naku Koro Ni OST) — основная тема, композитор Кендзи Каваи

«Эльфийская песнь» (Lilium) — Кайо Кониши, Юкио Кондо

«Наруто» — темы Обито и Sadness and Sorrow, композитор Ясухару Такаши

«Сэйлор Мун» — основная тема

«Евангелион» — A Cruel Angel's Thesis, композитор Ёко Такахаси

«Атака Титанов» — A Beautiful Cruel World и Shinzou wo Sasageyo, исполнение Linked Horizon

«Тетрадь смерти» — Law of Solipsism и Semblance of Dualism, композитор Ёсихиса Хирано

«Магическая битва» — Specialz от King Gnu

«Человек-Бензопила» — Kick Back

«Клинок рассекающий демонов» — Gurenge и Kamado Tanjirou no Uta

Продолжительность и формат

Концерт продлится 1 час 20 минут без антракта. Обратите внимание, что фото и видео на мероприятии демонстрируют коллектив, а не площадку. Мы выступаем в различных концертных залах, а фото и видео площадок можно найти в наших социальных сетях.

Контактная информация

Для уточнения подробностей по формату проведения концерта, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Не пропустите это музыкальное событие, которое объединяет мир аниме и K-Pop!