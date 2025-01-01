От аниме до K-pop: Nella Musica Orchestra

Не упустите уникальную возможность погрузиться в мир аниме-музыки на концерте «От Аниме до K-Pop». В программе звучат культовые саундтреки из известных аниме-сериалов, которые перенесут вас в атмосферу любимых историй.
В этом концерте выступит камерный оркестр Nella Musica Orchestra и вокальный ансамбль Nella Voice. Вот лишь часть произведений, которые будут исполнены:
Концерт продлится 1 час 20 минут без антракта. Обратите внимание, что фото и видео на мероприятии демонстрируют коллектив, а не площадку. Мы выступаем в различных концертных залах, а фото и видео площадок можно найти в наших социальных сетях.
Для уточнения подробностей по формату проведения концерта, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Не пропустите это музыкальное событие, которое объединяет мир аниме и K-Pop!