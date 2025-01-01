Меню
От аниме до K-pop: Nella Musica Orchestra
Билеты от 1800₽
От аниме до K-pop: Nella Musica Orchestra

От аниме до K-pop: Nella Musica Orchestra

16+
Возраст 16+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

СимфоМультимедия «От Аниме до K-Pop»

Не упустите уникальную возможность погрузиться в мир аниме-музыки на концерте «От Аниме до K-Pop». В программе звучат культовые саундтреки из известных аниме-сериалов, которые перенесут вас в атмосферу любимых историй.

Музыкальная программа

В этом концерте выступит камерный оркестр Nella Musica Orchestra и вокальный ансамбль Nella Voice. Вот лишь часть произведений, которые будут исполнены:

  • «Когда плачут цикады» (Higurashi No Naku Koro Ni OST) — основная тема, композитор Кендзи Каваи
  • «Эльфийская песнь» (Lilium) — Кайо Кониши, Юкио Кондо
  • «Наруто» — темы Обито и Sadness and Sorrow, композитор Ясухару Такаши
  • «Сэйлор Мун» — основная тема
  • «Евангелион» — A Cruel Angel's Thesis, композитор Ёко Такахаси
  • «Атака Титанов» — A Beautiful Cruel World и Shinzou wo Sasageyo, исполнение Linked Horizon
  • «Тетрадь смерти» — Law of Solipsism и Semblance of Dualism, композитор Ёсихиса Хирано
  • «Магическая битва» — Specialz от King Gnu
  • «Человек-Бензопила» — Kick Back
  • «Клинок рассекающий демонов» — Gurenge и Kamado Tanjirou no Uta

Продолжительность и формат

Концерт продлится 1 час 20 минут без антракта. Обратите внимание, что фото и видео на мероприятии демонстрируют коллектив, а не площадку. Мы выступаем в различных концертных залах, а фото и видео площадок можно найти в наших социальных сетях.

Контактная информация

Для уточнения подробностей по формату проведения концерта, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Не пропустите это музыкальное событие, которое объединяет мир аниме и K-Pop!

Расписание

21 сентября
Московский продюсерский центр Москва, Маршала Малиновского, 7
14:00 от 1800 ₽

