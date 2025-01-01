Спектакль Осумбез/Реа-немиров

Спектакль «РЕА-НЕМИРОВ»: Путешествие в литературное прошлое

Приглашаем вас на уникальный документальный спектакль «РЕА-НЕМИРОВ», который погружает зрителей в атмосферу арт-объединения Осумбез, существовавшего в 2000-2010-е годы. В этом проекте нежные и юные поэтессы исполняют роли опытных поэтов, создавая яркое сочетание веселья и ностальгии.

О арт-объединении Осумбез

Осумбез, или Осумашедшевшие Безумцы, был известен своими панковскими выходками и уникальным вайбом, который захватывал публику. Главным двигателем объединения стал поэт Мирослав Немиров, ныне малоизвестный, но безусловно гениальный творец. В Осумбез входили сотни участников: поэты, художники и фотографы, которые сотрудничали с ведущими арт-деятелями нулевых, такими как Прохорова и Митьков. Однако в какой-то момент их активная деятельность сошла на нет, оставив лишь яркие воспоминания.

Сюжет и идеи спектакля

«РЕА-НЕМИРОВ» рассказывает историю студента, который пытается разобраться в литературной жизни нулевых. Для этого он обращается к бывшим участникам Осумбез, ныне признанным авторам — Дмитрию Данилову, Андрею Родионову и Всеволоду Емелину. Зрители узнают, почему статус Поэта с большой буквы может стать как благословением, так и проклятием для поэта и его окружения, даже после смерти.

Команда спектакля

Спектакль был поставлен независимой командой в рамках Партнерской программы Театра.Doc. Роли поэтов исполняют талантливые юные поэтессы:

Дебора Гринберг

Диана Гулина

Рина Денисова

Вера Костина

Ингли Кул

Соня Матвеевская

Злата Харькова

Дарья Шарун

Александра Шиляева

Не пропустите возможность стать частью этого захватывающего спектакля, который не только развлекает, но и заставляет задуматься о значении литературы и искусства в нашей жизни.