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Осумбез/Реа-немиров
Билеты от 1200₽
Киноафиша Осумбез/Реа-немиров

Спектакль Осумбез/Реа-немиров

Публичный пленум товарищества мастеров искусств «Осумасшедшевшие безумцы»
Постановка
Театр.doc на Лесной 18+
Режиссер Надя Тропилло
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Спектакль «РЕА-НЕМИРОВ»: Путешествие в литературное прошлое

Приглашаем вас на уникальный документальный спектакль «РЕА-НЕМИРОВ», который погружает зрителей в атмосферу арт-объединения Осумбез, существовавшего в 2000-2010-е годы. В этом проекте нежные и юные поэтессы исполняют роли опытных поэтов, создавая яркое сочетание веселья и ностальгии.

О арт-объединении Осумбез

Осумбез, или Осумашедшевшие Безумцы, был известен своими панковскими выходками и уникальным вайбом, который захватывал публику. Главным двигателем объединения стал поэт Мирослав Немиров, ныне малоизвестный, но безусловно гениальный творец. В Осумбез входили сотни участников: поэты, художники и фотографы, которые сотрудничали с ведущими арт-деятелями нулевых, такими как Прохорова и Митьков. Однако в какой-то момент их активная деятельность сошла на нет, оставив лишь яркие воспоминания.

Сюжет и идеи спектакля

«РЕА-НЕМИРОВ» рассказывает историю студента, который пытается разобраться в литературной жизни нулевых. Для этого он обращается к бывшим участникам Осумбез, ныне признанным авторам — Дмитрию Данилову, Андрею Родионову и Всеволоду Емелину. Зрители узнают, почему статус Поэта с большой буквы может стать как благословением, так и проклятием для поэта и его окружения, даже после смерти.

Команда спектакля

Спектакль был поставлен независимой командой в рамках Партнерской программы Театра.Doc. Роли поэтов исполняют талантливые юные поэтессы:

  • Дебора Гринберг
  • Диана Гулина
  • Рина Денисова
  • Вера Костина
  • Ингли Кул
  • Соня Матвеевская
  • Злата Харькова
  • Дарья Шарун
  • Александра Шиляева

Не пропустите возможность стать частью этого захватывающего спектакля, который не только развлекает, но и заставляет задуматься о значении литературы и искусства в нашей жизни.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Театр.doc на Лесной Москва, Лесная, 59, стр. 1
15:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽

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