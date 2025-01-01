Спектакль Осумбез/Реа-немиров

Приглашаем вас на уникальный документальный спектакль «РЕА-НЕМИРОВ», который погружает зрителей в атмосферу арт-объединения Осумбез, существовавшего в 2000-2010-е годы. В этом проекте нежные и юные поэтессы исполняют роли опытных поэтов, создавая яркое сочетание веселья и ностальгии.
Осумбез, или Осумашедшевшие Безумцы, был известен своими панковскими выходками и уникальным вайбом, который захватывал публику. Главным двигателем объединения стал поэт Мирослав Немиров, ныне малоизвестный, но безусловно гениальный творец. В Осумбез входили сотни участников: поэты, художники и фотографы, которые сотрудничали с ведущими арт-деятелями нулевых, такими как Прохорова и Митьков. Однако в какой-то момент их активная деятельность сошла на нет, оставив лишь яркие воспоминания.
«РЕА-НЕМИРОВ» рассказывает историю студента, который пытается разобраться в литературной жизни нулевых. Для этого он обращается к бывшим участникам Осумбез, ныне признанным авторам — Дмитрию Данилову, Андрею Родионову и Всеволоду Емелину. Зрители узнают, почему статус Поэта с большой буквы может стать как благословением, так и проклятием для поэта и его окружения, даже после смерти.
Спектакль был поставлен независимой командой в рамках Партнерской программы Театра.Doc. Роли поэтов исполняют талантливые юные поэтессы:
Не пропустите возможность стать частью этого захватывающего спектакля, который не только развлекает, но и заставляет задуматься о значении литературы и искусства в нашей жизни.