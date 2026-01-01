Оповещения от Киноафиши
Острый Stand-Up
Острый Stand-Up

18+
Возраст 18+

О концерте

Острый стендап: жанр для смелых

Стендап — это искусство, которое отражает реалии нашей жизни, и острый стендап в этом плане не исключение. В этом формате комики смело поднимают щекотливые и часто табуированные темы, создавая комедию на грани фола. Без стыда и предвзятости, актеры обсуждают такие вопросы, как любовь, секс и повседневные трудности, заставляя зрителей смеяться до слез.

Каждое выступление — это уникальное событие, где шутки звучат в актуальном контексте, и каждый раз зрители могут ожидать неожиданные повороты. Это идеальный выбор для тех, кто не боится обсуждать темы, которые часто обходят стороной. Напоминаем: лучше подготовьте запасные прихваты, ведь искренний смех порой может стать причиной неловкости!

Приходите на острый стендап, чтобы увидеть, как современные комики превращают серые будни в яркие моменты. Это не просто вечер юмора, а целое представление, которое оставит вас с множеством мыслей и эмоций.

Купить билет на концерт Острый Stand-Up

В других городах
Март
21 марта суббота
20:30
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
от 1200 ₽

