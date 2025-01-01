Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Острый Stand Up
Киноафиша Острый Stand Up

Острый Stand Up

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Острый стендап: шутки без фильтров

Острый стендап – это уникальный формат для тех, кто ценит необычный юмор и пикантные шутки. Комики, готовые обсудить самые смелые темы, отбросив стыд, обещают вечер, полный искреннего смеха и неожиданных поворотов.

Горячие темы и смех без границ

На сцене поднимутся вопросы, которые обычно обходят стороной. Этот стендап обращается к темам, которые могут шокировать, но также заставляют задуматься о природе человеческих отношений и будней. Смешивание смеха и греха станет нерушимым девизом вечера, а зрители смогут насладиться искрометными репликами и юмором чуть ниже пояса.

Не для стеснительных

Будьте готовы к тому, что ваше лицо может перекраситься в яркие оттенки от смеха или стыда. Стендап-комики приглашают вас забыть о повседневной привычке к скромности и открыться новым эмоциям. Хороший стендап – это не только шутки, это возможность взглянуть на жизнь под другим углом.

Специальный вечер в компании лучших комиков

Подготовьтесь к приходу лучших стендап-комиков! Они готовы шутить о том, о чем вы, возможно, никогда не осмеливались бы говорить вслух. Это отличный способ провести вечер в хорошей компании и отвлечься от повседневных забот.

Не упустите шанс стать частью вечера, который будет обсуждаться еще долго после последней шутки!

Купить билет на концерт Острый Stand Up

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
11 октября суббота
20:30
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Stand Up на опыте
18+
Юмор
Stand Up на опыте
25 октября в 18:00 Pravda Bar
от 800 ₽
Stand Up по-женски
16+
Юмор
Stand Up по-женски
21 октября в 19:20 Руки вверх!
от 590 ₽
Фламенко на семи ветрах
0+
Фламенко
Фламенко на семи ветрах
31 января в 20:00 Свердловская филармония
от 1300 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше