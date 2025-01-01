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Спектакль Острые предметы

16+
Продолжительность 1 час 35 минут
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Остросюжетная комедия о любви и свободе

В центре почти детективного сюжета спектакля — две супружеские пары, переживающие сложные времена. Неуспешная художница считает себя свободной от ревности, самоуверенный врач уверен в своей независимости в выборе женщин. Хрупкая домохозяйка мечтает о страсти и живет в мире фантазий, а идеалист-адвокат ставит перед собой и своими подопечными неудобные вопросы о браке и любви.

Зрители вместе с героями проходят через романтические, курьезные, трагические и фарсовые ситуации, пытаясь найти ответы на важные вопросы о свободе в отношениях.

Режиссура и команда

Режиссер спектакля — Игорь Теплов, известный своими работами в Театре им. Пушкина («Космос», «Заповедник», «Три Ивана»). Он подчеркивает: «История, которую мы рассказываем, не только о любви, но и о свободе. Каковы границы, которые возникают в отношениях? Возможна ли свобода в супружеской жизни? Измена — это освобождение или порабощение?

Режиссер
Игорь Теплов
В ролях
Виктория Исакова
Леонид Бичевин
Ирина Старшенбаум
Артем Осипов
Андрей Мартынов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 октября
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 3000 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 ноября
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

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