Спектакль Острые предметы

Остросюжетная комедия о любви и свободе

В центре почти детективного сюжета спектакля — две супружеские пары, переживающие сложные времена. Неуспешная художница считает себя свободной от ревности, самоуверенный врач уверен в своей независимости в выборе женщин. Хрупкая домохозяйка мечтает о страсти и живет в мире фантазий, а идеалист-адвокат ставит перед собой и своими подопечными неудобные вопросы о браке и любви.

Зрители вместе с героями проходят через романтические, курьезные, трагические и фарсовые ситуации, пытаясь найти ответы на важные вопросы о свободе в отношениях.

Режиссура и команда

Режиссер спектакля — Игорь Теплов, известный своими работами в Театре им. Пушкина («Космос», «Заповедник», «Три Ивана»). Он подчеркивает: «История, которую мы рассказываем, не только о любви, но и о свободе. Каковы границы, которые возникают в отношениях? Возможна ли свобода в супружеской жизни? Измена — это освобождение или порабощение?