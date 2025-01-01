Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Островский. Игра в куклы
Киноафиша Островский. Игра в куклы

Спектакль Островский. Игра в куклы

16+
Режиссер Анастасия Старцева
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль к 200-летию Островского: «Гроза», «Бесприданница» и «Снегурочка»

В честь 200-летия со дня рождения Александра Николаевича Островского Омский ТЮЗ представляет уникальный спектакль, который объединяет сразу три шедевра великого драматурга: «Гроза», «Бесприданница» и «Снегурочка». Эти пьесы рассказывают о страстной, но часто несчастной любви, которая приводит героинь к трагическим финалам.

Жанр и концепция

Режиссёр спектакля определяет жанр постановки как русский балаган с элементами триллера. Он предлагает зрителям задуматься о том, что такое любовь и почему это прекрасное чувство нередко оказывается столь мучительным.

Суть спектакля

«Как школьники любят читать краткий пересказ, так мы попытались сформулировать суть несчастной любви, когда героини становятся объектом внимания со стороны сильного пола. Превращаясь в управляемых кукол, они оказываются заложницами обстоятельств, игрушкой в чьих-то руках», — делится своими мыслями о постановке режиссёр Анастасия Старцева.

Художественное оформление

Сдержанное художественное оформление спектакля погружает зрителя в мир сильных переживаний и акцентирует внимание на актерской игре. Костюмы современных героинь подчеркивают, что классика — это не только про прошлое, но и про нас, живущих в настоящем. События происходят не где-то далеко, а здесь и сейчас, и женское сердце разрывается от любви так же, как это происходило и двести лет назад.

Не упустите возможность увидеть это глубокое и эмоциональное произведение, которое заставляет задуматься о вечных вопросах любви и страсти.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 11 сентября
Омский дом актера Омск, Ленина, 45
18:30 от 400 ₽
Омск, 18 октября
Омский дом актера Омск, Ленина, 45
18:00 от 400 ₽

В ближайшие дни

16+
Драма
Похороните меня за плинтусом
6 сентября в 19:00 Омский театр драмы
от 300 ₽
Небо позднего августа
16+
Драма
Небо позднего августа
7 сентября в 19:00 Омский театр драмы
от 250 ₽
Ни дать, ни зять!
6+
Комедия
Ни дать, ни зять!
7 октября в 19:00 Омский музыкальный театр
от 2500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше