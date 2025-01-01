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Киноафиша Остров заблудших душ

Спектакль Остров заблудших душ

Постановка
La'Театр 16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Остров заблудших душ: искрометная комедия о любви и изменах

«Остров заблудших душ» — хит LA’Театра, созданный для тех, кто устал от строгих нравоучений и банальных сюжетов. Это история любви, измен и интеллектуальных поединков, основанная на одной из известнейших пьес Вуди Аллена «Central Park West».

Жанр и длительность

Жанр: комедия
Длительность: 2 ч. 20 м. с антрактом

Сюжет

В центре действия — Филлис (Ольга Прокофьева), успешный психоаналитик и независимая бизнес-леди, помогающая состоятельным пациентам решать психологические проблемы. Она считает, что у нее идеальная семья, пока однажды не узнает об измене мужа, адвоката Сэма (Евгений Дятлов).

Филлис быстро вычисляет, к кому собирается уйти Сэм. Она вызывает к себе лучшую подругу Кэрол (Юлия Меньшова) для обсуждения фактов неверности мужа и разлучницы. Но на самом деле ей нужно выяснить все обстоятельства измены, чтобы психологически «разобрать» любовницу мужа.

Стиль и атмосфера

С этого момента действие превращается в настоящую комедию-буфф с яркими диалогами и современным роскошным интерьером. Это тот Аллен, которого мы любим — искрометная смесь анекдота с диагнозом и тонкий интеллектуальный юмор.

Остроумие Филлис не даст ей впасть в уныние. Подтверждая статус блестящего психоаналитика, она распутает клубок взаимоотношений Сэма, Кэрол и Говарда (Андрей Ильин). Однако события вскоре выйдут из-под контроля и примут совершенно неожиданный оборот…

Приглашение к зрителям

Согласитесь, отношения мужчин и женщин — это самое интересное на сцене. Если вы хотите зарядиться хорошим настроением и яркими эмоциями, приходите на этот спектакль!

Режиссер
Вадим Дубровицкий
В ролях
Юлия Меньшова
Юлия Меньшова
Ольга Прокофьева
Ольга Прокофьева
Евгений Дятлов
Евгений Дятлов
Андрей Ильин
Андрей Ильин
Ольга Богомазова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 декабря
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
19:00

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