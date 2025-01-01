Спектакль Остров заблудших душ

Остров заблудших душ: искрометная комедия о любви и изменах

«Остров заблудших душ» — хит LA’Театра, созданный для тех, кто устал от строгих нравоучений и банальных сюжетов. Это история любви, измен и интеллектуальных поединков, основанная на одной из известнейших пьес Вуди Аллена «Central Park West».

Жанр и длительность

Жанр: комедия

Длительность: 2 ч. 20 м. с антрактом

Сюжет

В центре действия — Филлис (Ольга Прокофьева), успешный психоаналитик и независимая бизнес-леди, помогающая состоятельным пациентам решать психологические проблемы. Она считает, что у нее идеальная семья, пока однажды не узнает об измене мужа, адвоката Сэма (Евгений Дятлов).

Филлис быстро вычисляет, к кому собирается уйти Сэм. Она вызывает к себе лучшую подругу Кэрол (Юлия Меньшова) для обсуждения фактов неверности мужа и разлучницы. Но на самом деле ей нужно выяснить все обстоятельства измены, чтобы психологически «разобрать» любовницу мужа.

Стиль и атмосфера

С этого момента действие превращается в настоящую комедию-буфф с яркими диалогами и современным роскошным интерьером. Это тот Аллен, которого мы любим — искрометная смесь анекдота с диагнозом и тонкий интеллектуальный юмор.

Остроумие Филлис не даст ей впасть в уныние. Подтверждая статус блестящего психоаналитика, она распутает клубок взаимоотношений Сэма, Кэрол и Говарда (Андрей Ильин). Однако события вскоре выйдут из-под контроля и примут совершенно неожиданный оборот…

Приглашение к зрителям

Согласитесь, отношения мужчин и женщин — это самое интересное на сцене. Если вы хотите зарядиться хорошим настроением и яркими эмоциями, приходите на этот спектакль!