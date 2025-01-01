Спектакль Остров сокровищ

Путешествие по любимой книге

Созданный в жанре домашнего театра, этот спектакль бережно сохраняет доверительную близость между зрителем и актером. Подобно доброму Оле Лукойе, рассказчик Джим Хокинс ведет маленьких искателей приключений по оживающим страницам любимой книги.

Камерное пространство и интерактивность

Спектакль идет в театральном фойе, где нет разделения на сцену и зал. Благодаря этому, юный зритель оказывается прямо в центре событий и становится негласным героем сюжета. Условные декорации и близость актеров, буквально на расстоянии вытянутой руки, создают иллюзию истории, придуманной и переживаемой самими зрителями.

Завершение представления

Завершается интерактивное «чтение» чаепитием со сладостями в компании героев. Сокровища найдены, а значит, есть повод для праздника. Единственное, кто остается в стороне от застолья, — бедная птичка с табличкой «Попугая не кормить».