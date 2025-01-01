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Остров сокровищ
Билеты от 1000₽
Киноафиша Остров сокровищ

Спектакль Остров сокровищ

Постановка
МОСТ 6+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Путешествие по любимой книге

Созданный в жанре домашнего театра, этот спектакль бережно сохраняет доверительную близость между зрителем и актером. Подобно доброму Оле Лукойе, рассказчик Джим Хокинс ведет маленьких искателей приключений по оживающим страницам любимой книги.

Камерное пространство и интерактивность

Спектакль идет в театральном фойе, где нет разделения на сцену и зал. Благодаря этому, юный зритель оказывается прямо в центре событий и становится негласным героем сюжета. Условные декорации и близость актеров, буквально на расстоянии вытянутой руки, создают иллюзию истории, придуманной и переживаемой самими зрителями.

Завершение представления

Завершается интерактивное «чтение» чаепитием со сладостями в компании героев. Сокровища найдены, а значит, есть повод для праздника. Единственное, кто остается в стороне от застолья, — бедная птичка с табличкой «Попугая не кормить».

Режиссер
Мария Самсонова
В ролях
Алексей Нестеренко
Тимофей Шубин
Георгий Антонов
Георгий Аксентьев
Дмитрий Башков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 октября
МОСТ. Новая сцена Москва, Новинский б-р, 22
11:00 от 1000 ₽
23 ноября
МОСТ. Новая сцена Москва, Новинский б-р, 22
11:00 от 1000 ₽

Фотографии

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