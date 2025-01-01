Пиратская комедия приключений

Как называют спектакль его создатели, это пиратская комедия приключений, наполненная громкой музыкой, искрящимся юмором и эффектными трюками. В спектакле артисты в образах благородных героев и ужасных пиратов отправляются в опасное морское путешествие за сокровищами, борются с водной стихией, сражаются на шпагах, а также смеются, поют и танцуют.

Приключение для всех возрастов

Спектакль особенно подойдёт тем, кто ценит приключения, от юных до взрослых зрителей. Постановка переносит зрителей прямо на остров «Сундук мертвеца», который окружён океаном. Текст романа 1883 года звучит удивительно современно, благодаря усовершенствованному юмору и персонажам, напоминающим любимых героев фильмов и мультфильмов о пиратах.

Романтика и приключения на сцене

Подросток Джим Хокинс, мечтающий стать капитаном, — центральная фигура спектакля. Спектакль «Остров сокровищ» был создан как дипломная работа выпускников Театрального института им. Б. Щукина. Художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский, увидев студенческую постановку, был очарован её вахтанговским духом и яркими актерскими работами.

Мнение Марка Розовского

Марк Розовский о спектакле: «Спектакль — для молодых зрителей, которых принято называть подростками или «тинейджерами». Но он будет интересен и взрослым, ведь «Остров сокровищ» — увлекательная классика приключенческого жанра, которая возвращает нас к исконным человеческим ценностям. Он рассказывает о тщете поисков богатства и мнимости счастья, при этом оживляя лучшие человеческие качества. Спектакль-игра, где актерские импровизации, юмор и озорство придают живое исполнение, присущее великой вахтанговской школе».

Приходите и не заскучаете

«Все жанры хороши, кроме скучного!» — как сказал Вольтер. Марк Розовский уверен, что зрители на спектакле «Остров сокровищ» не заскучают и получат настоящее удовольствие от волнующих приключений и живой игры актеров.