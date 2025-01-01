Спектакль Остров сокровищ

Приключенческая музыкальная сказка-фантазия

Кто из нас не мечтал найти настоящее сокровище и отправиться в увлекательное путешествие с пиратами? Юный Джим Хокинс тоже грезил о дальних странствиях, пока однажды не наткнулся на карту с заветным крестиком, обещающим клад.

Дружба и опасности на пути к цели

Собрав команду, Джим и его друзья сталкиваются с множеством испытаний. Заговоры, трудности и борьба с хитрыми пиратами — всё это стоит на их пути к заветному острову. Но что окажется важнее: золото или дружба? И смогут ли герои одержать верх над коварными противниками?

Добро пожаловать на судно «Испаньола»

Вас ждёт удивительное приключение! Поднимайтесь на борт судна «Испаньола», чтобы вместе с героями пережить их захватывающую историю.