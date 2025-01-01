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Остров сокровищ
Билеты от 500₽
Киноафиша Остров сокровищ

Спектакль Остров сокровищ

Постановка
Театр сатиры. Прогресс-сцена Армена Джигарханяна 6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Приключенческая музыкальная сказка-фантазия

Кто из нас не мечтал найти настоящее сокровище и отправиться в увлекательное путешествие с пиратами? Юный Джим Хокинс тоже грезил о дальних странствиях, пока однажды не наткнулся на карту с заветным крестиком, обещающим клад.

Дружба и опасности на пути к цели

Собрав команду, Джим и его друзья сталкиваются с множеством испытаний. Заговоры, трудности и борьба с хитрыми пиратами — всё это стоит на их пути к заветному острову. Но что окажется важнее: золото или дружба? И смогут ли герои одержать верх над коварными противниками?

Добро пожаловать на судно «Испаньола»

Вас ждёт удивительное приключение! Поднимайтесь на борт судна «Испаньола», чтобы вместе с героями пережить их захватывающую историю.

Режиссер
Сергей Виноградов
В ролях
Богдан Илларионов
Дмитрий Тополь
Кирилл Анисимов
Александр Багрянцев
Ксения Худоба

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 октября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
12:00 от 500 ₽
11 октября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
12:00 от 500 ₽
1 ноября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
12:00 от 600 ₽
30 ноября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
12:00 от 600 ₽
13 декабря
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
12:00 от 600 ₽

Фотографии

Остров сокровищ Остров сокровищ

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