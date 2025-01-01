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Остров сокровищ
Билеты от 600₽
Киноафиша Остров сокровищ

Спектакль Остров сокровищ

6+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Увлекательное морское путешествие

Мюзикл «Остров сокровищ» переносит зрителей в мир знаменитого романа Роберта Стивенсона, приглашая взрослых и детей отправиться в захватывающее морское приключение. Зрители помогут юнге Джиму преодолеть страх, обвести вокруг пальца коварных пиратов и пережить невероятные приключения.

Новые сюжетные повороты
Постановка не ограничивается классической историей. Теперь Джим не только спасает своих верных друзей, но и оказывает помощь девочке Энни, которая ему очень нравится. Вместе с отважным юнгой зрители отправятся в путешествие по необитаемым островам, океанам и историческим эпохам, чтобы найти сокровища покойного капитана Флинта.

Развлечение для всех возрастов
Мюзикл обещает развлечь не только пираты, но и такие неожиданные персонажи, как танцующий сыр и призрак самого капитана Флинта. Спектакль подойдёт и для детей, и для взрослых, ведь на сцене появятся декорации размером с трёхэтажный дом, аутентичные костюмы, каскадёрские трюки и зрелищные бои на шпагах и мушкетах.

Яркие музыкальные номера и танцы
«Остров сокровищ» — это не только история, но и живой вокал, яркие музыкальные номера, зажигательные танцы и талантливые актёры, которые сделают морское путешествие незабываемым. Все элементы спектакля идеально дополняют друг друга, создавая атмосферу приключений и волнующих событий.

Режиссер
Аркадий Гевондов
В ролях
Андрей Клубань
Ирина Уханова
Андрей Александрин
Александр Луканичев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 октября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
13:00 от 600 ₽

Фотографии

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