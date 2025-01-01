Спектакль Остров сокровищ

Веселая сценическая интерпретация приключенческого романа Стивенсона

Вперед, навстречу приключениям! Кто не мечтает оказаться владельцем таинственной карты острова сокровищ, увидеть на потертом пергаменте жирный крест с надписью: «копать здесь»? Джиму Хокинсу повезло, карта у него в руках, но против него стоит хитроумный пират Джон Сильвер со своей бандой головорезов! Ему тоже не терпится заполучить клад.

Друзья на пути к сокровищам

Зато вместе с Джимом его верные друзья: смелый капитан Смоллет и другие персонажи из любимой книги детворы всех времен и народов — «Остров сокровищ». На сцене разворачивается настоящее приключение, полное смелых решений и неожиданных поворотов.

Тема дружбы и храбрости

Спектакль — это история о ветре приключений, который уносит героев к далеким океанским островам, о верной дружбе, храбрости и, конечно, о любви. На «Острове сокровищ» скрыты не только драгоценности, но и ценности, которые способны согреть сердца зрителей всех возрастов.

Россыпь драгоценных чувств

Россыпи этих драгоценных чувств хранятся на «Острове сокровищ» и они не иссякнут, пока загораются жаждой приключений глаза ребят, погружающихся в этот захватывающий мир на спектакле. Это постановка, которая не оставит равнодушным никого, кто помнит старую пиратскую песню: «Пятнадцать человек на сундук мертвеца. Йо-хо-хо и бутылка рома!»