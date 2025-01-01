Меню
Остров сокровищ
Билеты от 600₽
Киноафиша Остров сокровищ

Спектакль Остров сокровищ

Веселая интерпретация Стивенсона — с песнями и потасовками
Постановка
Театр им. Пушкина 6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Веселая сценическая интерпретация приключенческого романа Стивенсона

Вперед, навстречу приключениям! Кто не мечтает оказаться владельцем таинственной карты острова сокровищ, увидеть на потертом пергаменте жирный крест с надписью: «копать здесь»? Джиму Хокинсу повезло, карта у него в руках, но против него стоит хитроумный пират Джон Сильвер со своей бандой головорезов! Ему тоже не терпится заполучить клад.

Друзья на пути к сокровищам
Зато вместе с Джимом его верные друзья: смелый капитан Смоллет и другие персонажи из любимой книги детворы всех времен и народов — «Остров сокровищ». На сцене разворачивается настоящее приключение, полное смелых решений и неожиданных поворотов.

Тема дружбы и храбрости
Спектакль — это история о ветре приключений, который уносит героев к далеким океанским островам, о верной дружбе, храбрости и, конечно, о любви. На «Острове сокровищ» скрыты не только драгоценности, но и ценности, которые способны согреть сердца зрителей всех возрастов.

Россыпь драгоценных чувств
Россыпи этих драгоценных чувств хранятся на «Острове сокровищ» и они не иссякнут, пока загораются жаждой приключений глаза ребят, погружающихся в этот захватывающий мир на спектакле. Это постановка, которая не оставит равнодушным никого, кто помнит старую пиратскую песню: «Пятнадцать человек на сундук мертвеца. Йо-хо-хо и бутылка рома!»

Режиссер
Евгений Писарев
В ролях
Егор Рахманов
Иван Анисимов
Александр Дмитриев
Владимир Зиберев
Александр Анисимов

Купить билет на спектакль

Расписание

4 октября
Театр им. Пушкина Москва, Тверской б-р, 23
12:00 от 600 ₽
11 октября
Театр им. Пушкина Москва, Тверской б-р, 23
12:00 от 600 ₽

Фотографии

Остров сокровищ Остров сокровищ Остров сокровищ

