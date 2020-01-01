Спектакль Остров сокровищ

Остров сокровищ: приключения Джима Хокинса в театре-фестивале «Балтийский дом»

В Театре-фестивале «Балтийский дом» вас ждет захватывающее путешествие по страницам знаменитого романа Роберта Льюиса Стивенсона — «Остров сокровищ». История начинается, когда юный Джим Хокинс находит карту с указанием места, где капитан Флинт спрятал своё сокровище. Этот случай не оставляет Джима равнодушным, и он решает отправиться в опасное морское путешествие.

По пути к сокровищам

Джим и его верные друзья отправляются к необитаемому острову, полному приключений. На их пути встречаются настоящие пираты, с которыми предстоит сразиться. А также их ждут морские песни и море приключений: «Пятнадцать человек на сундук мертвеца, Йо-хо-хо и бутылка рому!».

Яркий и веселый спектакль

Спектакль обещает быть ярким и насыщенным, идеально подходящим для всех, кто готов погрузиться в мир приключений и пирацких страстей. Приготовьтесь к весёлым песням, красочным декорациям и настоящему пиратскому духу!

Свистать всех наверх!

Не упустите шанс отправиться в морское путешествие с Джимом Хокинсом и его друзьями. Ждём вас на «Острове сокровищ»!