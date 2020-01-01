Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Остров сокровищ
Киноафиша Остров сокровищ

Спектакль Остров сокровищ

Постановка
Театр-фестиваль «Балтийский дом» 6+
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Остров сокровищ: приключения Джима Хокинса в театре-фестивале «Балтийский дом»

В Театре-фестивале «Балтийский дом» вас ждет захватывающее путешествие по страницам знаменитого романа Роберта Льюиса Стивенсона — «Остров сокровищ». История начинается, когда юный Джим Хокинс находит карту с указанием места, где капитан Флинт спрятал своё сокровище. Этот случай не оставляет Джима равнодушным, и он решает отправиться в опасное морское путешествие.

По пути к сокровищам

Джим и его верные друзья отправляются к необитаемому острову, полному приключений. На их пути встречаются настоящие пираты, с которыми предстоит сразиться. А также их ждут морские песни и море приключений: «Пятнадцать человек на сундук мертвеца, Йо-хо-хо и бутылка рому!».

Яркий и веселый спектакль

Спектакль обещает быть ярким и насыщенным, идеально подходящим для всех, кто готов погрузиться в мир приключений и пирацких страстей. Приготовьтесь к весёлым песням, красочным декорациям и настоящему пиратскому духу!

Свистать всех наверх!

Не упустите шанс отправиться в морское путешествие с Джимом Хокинсом и его друзьями. Ждём вас на «Острове сокровищ»!

Режиссер
Анатолий Дубанов
В ролях
Кирилл Гусев
Василий Башмаков
Дмитрий Ладыгин
Михаил Брискин
Анатолий Дубанов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 16 августа
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
12:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
12:00 от 500 ₽

Фотографии

Остров сокровищ Остров сокровищ Остров сокровищ Остров сокровищ

В ближайшие дни

Человек из машины
16+
Драма Современная драма
Человек из машины
13 сентября в 19:00 Дворец искусств Ленинградской области
от 800 ₽
Эскиз спектакля «Как важно быть серьезным»
12+
Драма
Эскиз спектакля «Как важно быть серьезным»
10 августа в 19:00 Мастерская
от 900 ₽
Лебединое озеро
6+
Балет
Лебединое озеро
8 августа в 19:30 Эрмитажный театр
от 4000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше