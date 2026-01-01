Оповещения от Киноафиши
Остров сокровищ
Киноафиша Остров сокровищ

Спектакль Остров сокровищ

Постановка
Ростовский молодежный театр 6+
Режиссер Оксана Зиброва
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 6+

О спектакле

Детский музыкальный спектакль «Остров сокровищ» в Молодежном театре

Искушение морских приключений ждет вас в музыкальном спектакле «Остров сокровищ», основанном на знаменитом романе Роберта Льюиса Стивенсона. Каждому мальчишке знакомы мечты о настоящих капитанских подвигах, и именно об этом расскажет наш спектакль.

Главный герой, юный Джим Хокинс, получает в наследство таинственную карту, указывающую путь к сокровищам. Вместе с доктором Ливси, сквайром Трелони и одноногим судовым коком Сильвером, он отправляется на шхуне «Испаньола» в захватывающее приключение.

На пути к золоту Джиму предстоит столкнуться с пиратским заговором, спасти свою команду от опасностей, победить морских Сирен и найти сокровища на необитаемом острове. Но самое важное, чему научится Джим, - это то, что истинное богатство заключается не в золоте и серебре, а в верной дружбе.

Спектакль представлен студентами III курса Ростовского филиала ВГИК им. С. А. Герасимова под руководством народного артиста РФ Сергея Безрукова. Не упустите возможность окунуться в этот удивительный мир приключений!

В других городах
Март
Апрель
30 марта понедельник
11:00
Ростовский молодежный театр Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3
от 700 ₽
31 марта вторник
11:00
Ростовский молодежный театр Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3
от 300 ₽
26 апреля воскресенье
11:00
Ростовский молодежный театр Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3
от 300 ₽

Холостяки и холостячки
18+
Комедия
Холостяки и холостячки
1 апреля в 19:00 Ростовский молодежный театр
от 1350 ₽
Я был там...
12+
Детский Драма
Я был там...
30 марта в 11:00 Ростовский молодежный театр
от 600 ₽
Остров заблудших душ
16+
Драма
Остров заблудших душ
23 ноября в 19:00 Ростовский театр драмы им. Горького
от 2000 ₽
