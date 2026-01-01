Детский музыкальный спектакль «Остров сокровищ» в Молодежном театре

Искушение морских приключений ждет вас в музыкальном спектакле «Остров сокровищ», основанном на знаменитом романе Роберта Льюиса Стивенсона. Каждому мальчишке знакомы мечты о настоящих капитанских подвигах, и именно об этом расскажет наш спектакль.

Главный герой, юный Джим Хокинс, получает в наследство таинственную карту, указывающую путь к сокровищам. Вместе с доктором Ливси, сквайром Трелони и одноногим судовым коком Сильвером, он отправляется на шхуне «Испаньола» в захватывающее приключение.

На пути к золоту Джиму предстоит столкнуться с пиратским заговором, спасти свою команду от опасностей, победить морских Сирен и найти сокровища на необитаемом острове. Но самое важное, чему научится Джим, - это то, что истинное богатство заключается не в золоте и серебре, а в верной дружбе.

Спектакль представлен студентами III курса Ростовского филиала ВГИК им. С. А. Герасимова под руководством народного артиста РФ Сергея Безрукова. Не упустите возможность окунуться в этот удивительный мир приключений!