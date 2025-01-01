Меню
Остров сокровищ
Спектакль Остров сокровищ

Спектакль Остров сокровищ

Постановка
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии 6+
Возраст 6+

О спектакле

Остров сокровищ: мюзикл для всей семьи

Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии приглашает зрителей на новый мюзикл, который станет настоящим событием для семейного просмотра. История мальчика, который сталкивается с испытаниями на загадочном острове, перенесет нас в увлекательный мир приключений. Это будет уникальная сценическая интерпретация классического произведения Роберта Стивенсона о поиске сокровищ.

Творческий состав

Работу над сценарием и музыкой ведут талантливые мастера: драматург Константин Рубинский, известный по либретто популярных спектаклей, и композитор Максим Кошеваров, также знакомый зрителям благодаря мюзиклу «Я ненавижу Гамлета». Постановка осуществляется Ольгой Прихудайловой, а музыкальным руководителем выступает Алексей Нефедов, который отвечает за музыкальное сопровождение всех проектов театра в жанре мюзикла.

Что ожидать

Спектакль обещает быть насыщенным и разнообразным. Зрителей ждут яркие спецэффекты, завораживающие приключения и элементы мистики — весомые составляющие оригинального сюжета. А узнаваемый романтический флер о поисках сокровищ привнесет в историю особую атмосферу. Кроме того, зрителей порадуют остроумные пиратские шутки и неожиданные повороты сюжета.

Художественное оформление

Над художественным оформлением спектакля работают главный художник театра Ирина Долгова, предложившая оригинальные сценические решения, и Елена Жукова, ответственно подошедшая к созданию костюмов всех персонажей: от пиратов до морских сирен и призраков.

Не упустите возможность стать частью этой удивительной истории, которая перенесет вас в мир морских приключений и поможет вновь ощутить радость детства. Спектакль будет интересен всем, кто любит захватывающие музыкальные постановки и увлекательные сюжеты.

Январь
Март
6 января вторник
18:00
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Санкт-Петербург, Итальянская, 13
от 500 ₽
7 января среда
12:00
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Санкт-Петербург, Итальянская, 13
от 500 ₽
16:00
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Санкт-Петербург, Итальянская, 13
от 500 ₽
30 марта понедельник
18:00
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Санкт-Петербург, Итальянская, 13
от 500 ₽
31 марта вторник
12:00
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Санкт-Петербург, Итальянская, 13
от 500 ₽
16:00
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Санкт-Петербург, Итальянская, 13
от 500 ₽

