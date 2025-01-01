Приключения на сцене: «Остров сокровищ»

Уральский государственный русский оркестр под управлением дирижёра Сергея Филиппенко приглашает вас в увлекательное путешествие по страницам приключенческой повести «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона. Музыка величайших композиторов, таких как И. Дунаевский, С. Рахманинов, К. Базальт, А. Лядов и Г. Кэри, создаст незабываемую атмосферу.

Захватывающие приключения

Вместе с юным Джимом Хокинсом вы отправитесь в захватывающее путешествие, полное драки, погони и загадок. Грозные черные метки, таинственные карты, запах пороха и звон монет — все это ждет вас на пути к сокровищам капитана Флинта!

Музыка, которая вдохновляет

Полная жизни и энергии музыка сделает ваше путешествие ещё более увлекательным. А художественное слово от Ильи Порошина дополнит картину, погружая вас в мир приключений.

Добро пожаловать на спектакль!

Приходите и раскройте все тайны «Острова сокровищ». Здесь вас ждёт настоящая дружба, смелость и смекалка, которые оградят от всех опасностей. Не упустите шанс стать частью этого удивительного приключения!