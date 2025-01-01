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Остров сокровищ
Киноафиша Остров сокровищ

Остров сокровищ

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Приключения на сцене: «Остров сокровищ»

Уральский государственный русский оркестр под управлением дирижёра Сергея Филиппенко приглашает вас в увлекательное путешествие по страницам приключенческой повести «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона. Музыка величайших композиторов, таких как И. Дунаевский, С. Рахманинов, К. Базальт, А. Лядов и Г. Кэри, создаст незабываемую атмосферу.

Захватывающие приключения

Вместе с юным Джимом Хокинсом вы отправитесь в захватывающее путешествие, полное драки, погони и загадок. Грозные черные метки, таинственные карты, запах пороха и звон монет — все это ждет вас на пути к сокровищам капитана Флинта!

Музыка, которая вдохновляет

Полная жизни и энергии музыка сделает ваше путешествие ещё более увлекательным. А художественное слово от Ильи Порошина дополнит картину, погружая вас в мир приключений.

Добро пожаловать на спектакль!

Приходите и раскройте все тайны «Острова сокровищ». Здесь вас ждёт настоящая дружба, смелость и смекалка, которые оградят от всех опасностей. Не упустите шанс стать частью этого удивительного приключения!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 16 ноября
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
12:00 от 300 ₽

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