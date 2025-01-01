Меню
Остров сокровищ (на английском языке)
Билеты от 1200₽
Киноафиша Остров сокровищ (на английском языке)

Спектакль Остров сокровищ (на английском языке)

6+
Режиссер Мартин Кук
Продолжительность 1 час
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Погружение в мир приключений с «Островом сокровищ»

«Остров сокровищ» — это настоящая икона приключенческого романа, ставшая классикой жанра. Театр Flying Banana приглашает вас насладиться этой легендарной историей в своем уникальном и доступном формате, который понравится даже десятилетним зрителям.

Британский юмор и музыкальное наполнение

Спектакль отличается характерным британским юмором, задором и бесконечным щёгольством. Он наполнен оригинальной музыкой и песнями, специально созданными талантливым музыкантом Эмметтом Элвином и режиссёром Мартином Кук. Эти элементы в совокупности создают незабываемые впечатления, благодаря которым каждое представление остается в памяти зрителей.

Захватывающие персонажи и нетрадиционный сюжет

В центре сюжета — печально известный Долговязый Джон Сильвер и его верный попугай, а также колоритные персонажи деревенского трактира «Адмирал Бенбоу». Смелые пираты и отчаянные мошенники отправляются в захватывающее путешествие по открытому морю в поисках сокровищ и славы на необитаемом острове. Присоединяйтесь к ним и окунитесь в мир приключений!

Для всей семьи

Спектакль станет отличным выбором для всей семьи. Он объединяет захватывающий сюжет, интересные персонажи и множество музыкальных номеров, что гарантирует весёлый и незабываемый вечер. Не упустите возможность узнать, чем закончится это невероятное морское приключение!

Купить билет на спектакль

Расписание

9 ноября
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
12:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽

Фотографии

Остров сокровищ (на английском языке)

