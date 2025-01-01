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Остров рабов
Билеты от 1200₽
Киноафиша Остров рабов

Спектакль Остров рабов

Антиутопия про свободу
Постановка
Электротеатр Станиславский 16+
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Пьеса Пьера Мариво — антиутопия о свободе и человеческой природе

В основе пьесы французского драматурга XVIII века Пьера Мариво — размышления о свободе и превратностях судьбы, возникающих на пути ее поиска и защиты. История разворачивается после кораблекрушения: двое господ и двое их слуг оказываются на острове, населенном потомками древних афинских рабов, отказавшихся мириться с насилием.

Игра ролей и неожиданные последствия

Слугам предлагается взять на себя роли господ, чтобы испытать перемену статуса и избавиться от излишней гордыни. Этот социальный эксперимент приводит к удивительным трансформациям, которые раскрывают глубины человеческой натуры и ставят под сомнение устойчивость привычных иерархий.

Режиссер
Анастасия Князева
В ролях
Анастасия Фурса
Евгений Сергеев
Мария Беляева
Михаил Соколов
Екатерина Кудинская

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 ноября
Электротеатр Станиславский Москва, Тверская, 23
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Остров рабов Остров рабов

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