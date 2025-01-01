Меню
Остров Кораблик
Киноафиша Остров Кораблик

Остров Кораблик

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Экскурсия на теплоходе «Новосибирск» на остров Кораблик

Регулярные рейсы на теплоходе до острова Кораблик предлагают незабываемые впечатления для всех любителей активного отдыха и природы. Свежий ветер, мерцающие блики солнца на воде и плеск волн уносят вас от повседневной суеты, урбанистического пейзажа и душного города с пробками.

Неповторимая атмосфера

Экскурсия на теплоходе «Новосибирск» позволит вам насладиться красотой природы. Во время плавания вы сможете увидеть живописные пейзажи, а также отдохнуть от городской суеты. Это отличный способ провести выходной или устроить романтическое свидание на фоне заката.

Комфорт и удобство

Теплоход «Новосибирск» предлагает все условия для комфортного отдыха: уютные палубы, возможность насладитьсяrefreshments, а также ознакомиться с программой культурных мероприятий на борту. Не упустите шанс сделать ваши выходные особенными!

Особые моменты

Примечательно, что рейсы проходят в живописных уголках, где вы сможете насладиться уникальным опытом, отдохнув на свежем воздухе и наслаждаясь великолепными видами. Путешествие на теплоходе оставит яркие впечатления и наполнит вашу жизнь новыми эмоциями.

Расписание

Условные обозначения
В других городах

Новосибирск, 6 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
13:30 15:00 16:30 18:00 19:30
Новосибирск, 8 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
13:30 15:00 16:30 18:00 19:30

