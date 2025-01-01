Спектакль #Осторожнобасни

Музыкальный спектакль «Современные басни» в Театре «Et Cetera»

Современные басни, ставшие популярными среди студентов театральных институтов, легли в основу нового музыкального спектакля. Это хлесткое и пронзительное представление, поставленное в Театре «Et Cetera», объединяет в себе остроумие и глубокую мысль.

Персонажи на сцене

На сцене в ролях выступает квартет молодых актеров, которые с легкостью меняют образы. Зрители увидят таких персонажей, как Ежи-скинхеды, Гламурная креветка, Нефтяной олигарх и Актриса-Ондатра, а также самого Александра Пушкина. Каждый из этих героев оживает в мире басен великого поэта.

Музыкальное сопровождение

Музыку к спектаклю написали и исполняют вживую на сцене легендарные мастера перформансов — Сергей Летов и Владимир Нелинов. Зонги из произведений автора исполняет дуэт задорных уличных музыкантов, создавая уникальную атмосферу.

Сценография и режиссура

Сценографом спектакля стал Василий Семенов из Мастерской Эдуарда Кочергина. Изысканный пластический рисунок разработал режиссер Андрей Щукин, который привнес в постановку свою творческую концепцию.

Экспериментальный подход

На такой рискованный эксперимент, как постановка басен на театральной сцене, мог решиться только Александр Калягин. Для него все жанры хороши, кроме скучного. Он пригласил режиссера Маленко в свой театр, чтобы создать нечто новое и необычное.

Заключение

Неожиданная театральная форма, легкость и острота — вот ингредиенты, из которых складывается этот «Быстрый спектакль». Не упустите возможность увидеть его в Театре «Et Cetera»!