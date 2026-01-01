Оповещения от Киноафиши
Осторожно, злая собака!
Киноафиша Осторожно, злая собака!

Спектакль Осторожно, злая собака!

Постановка
Тотальный театр
Режиссер Роман Бокланов

О спектакле

Спектакль о взрослении и поиске себя «Осторожно, злая собака!»

«Осторожно, злая собака!» - это захватывающая история о взрослении и противоречиях, с которыми сталкивается 12-летний Джим. В то время как его одноклассники уже начинают обращать внимание на девчонок, Джим прячется в своем мире, полном игр с пиратскими королями и мягкими игрушками. Он переживает сложный период юности, когда все кажется «капец, как не круто».

В центре сюжета находятся не только внутренние переживания Джима, но и его отношения с окружающими. Мама страдает от панических атак, а новенький в классе — злобный толстяк, который угрожает дружбой. Спектакль поднимает важные темы: страхи и темные стороны подростковой жизни, которые так остро ощущаются в этом возрасте.

Но, возможно, все не так плохо? Может, стоит взглянуть на мир с другой стороны? Эта постановка заставляет зрителя задуматься о том, как принимать себя и окружающих, и как находить свет в самых непростых ситуациях.

Не пропустите возможность увидеть эту необычную историю о дружбе, страхах и надежде на перемены на сцене. Спектакль обещает быть не только интересным, но и глубоким, поднимающим важные вопросы о взрослении и поиске своего места в жизни.

В других городах
Март
24 марта вторник
19:30
Тотальный театр г. Алматы, ул. Шевченко 114
от 7000 ₽
26 марта четверг
19:30
Тотальный театр г. Алматы, ул. Шевченко 114
от 7000 ₽

В ближайшие дни

