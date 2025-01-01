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Осторожно! Хрупко... Анна Егоян
Билеты от 1800₽
Киноафиша Осторожно! Хрупко... Анна Егоян

Осторожно! Хрупко... Анна Егоян

6+
Возраст 6+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Поэтический вечер «Осторожно! Хрупко...» в Москве

Приглашаем вас на уникальный поэтический вечер «Осторожно! Хрупко...», который состоится в уютной атмосфере театра. Это мероприятие обещает стать настоящим погружением в мир поэзии, где звучат стихи как классиков, так и современных авторов.

Эмоции и чувства

Вечер поэзии и музыки станет не просто чтением стихотворений, а настоящим путешествием в глубины человеческих эмоций. Анна Егоян, талантливая исполнительница, откроет двери в свой внутренний мир, делясь с публикой тем, что хранит в душе. Каждая строчка и каждое слово, произнесенные ею, будут иметь особое значение и помогут зрителям ощутить всю гамму чувств.

Уникальное сочетание слов и музыки

На вечере вы сможете не только насладиться звучанием стихов, но и погрузиться в музыкальное сопровождение, которое дополнит атмосферу. Мысли смешиваются с чувствами, а слова растворяются в воздухе, создавая неповторимый момент, который останется в памяти.

Не упустите возможность

Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера. Поэзия — это искусство, способное тронуть душу и открыть новые горизонты восприятия. Мы ждем вас, чтобы вместе исследовать мир поэтического искусства!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 ноября
КЦ «Строгино» Москва, Маршала Катукова, 8
19:00 от 1800 ₽

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