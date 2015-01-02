Классическая комедия «Осторожно, адюльтер!»

Представляем вашему вниманию последнюю премьеры 2023 года — комедию положений «Осторожно, адюльтер!». Эта захватывающая история полна неожиданных поворотов и ярких персонажей, каждый из которых создаёт уникальную атмосферу на сцене.

Сюжет и персонажи

Действие спектакля разворачивается в новогоднюю ночь в загородном доме. Супруги, которые решили встречать Новый год по отдельности — он с другом, она с мамой — оказываются в сложной ситуации. Однако всё меняется из-за пустякового просчёта, и планы супругов нарушаются.

В попытках выйти из создавшегося положения, герои всё больше запутываются в клубке обмана. В эту комическую схватку вмешиваются лучший друг семьи и ещё две дамы, что добавляет в историю ещё больше колорита и неожиданностей.

Почему стоит увидеть спектакль?

«Осторожно, адюльтер!» — это не только весёлый спектакль, но и яркое зрелище с юмором, который заставляет смеяться до слёз. Он показывает, как легко можно запутаться в собственных ложах и каких забавных последствий это может привести. Если вы любите комедии, которые заставляют задуматься о семейных ценностях и честности, это событие для вас!