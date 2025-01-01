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Спектакль Остановка

Постановка
Практика 18+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Мокьюментари-драма по пьесе Германа Грекова

Однажды муж, отец и успешный бизнесмен Виктор Волков остановил свой BMW 5-й серии возле трамвайной остановки, вышел из машины и сел на скамейку. Это событие привлекло внимание всего города и разрушило две счастливые семьи.

Жанр спектакля

Спектакль выполнен в жанре мокьюментари-драмы, где реконструкция событий перемежается с фрагментами видеоинтервью, записанных с актёрами и обычными прохожими. Авторы проекта задаются важными вопросами: «Готовы ли мы к остановке, подразумевающей встречу с правдой? И какова будет цена этой правды?»

Звезды российского кино и театра

Проект объединил выдающихся представителей российской сцены, включая Алексея Розина, Дарью Калмыкову, Романа Маякина, Антона Феоктистова, Игоря Теплова, Анну Бегунову и Софью Каштанову. Почти все эти актеры — выпускники разных курсов Дмитрия Брусникина и Романа Козака.

Основа сюжета

Сюжет основан на пьесе Германа Грекова, прочитанной во внеконкурсной программе фестиваля «Любимовка» в 2020 году.

Режиссер
Игорь Теплов
В ролях
Антон Феоктистов
Антон Феоктистов
Роман Маякин
Роман Маякин
Дарья Калмыкова
Дарья Калмыкова
София Каштанова
София Каштанова
Анна Бегунова
Анна Бегунова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 сентября
Практика Москва, Б.Козихинский пер., 30
19:00 от 2000 ₽
23 сентября
Практика Москва, Б.Козихинский пер., 30
19:00 от 2000 ₽

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