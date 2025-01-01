Спектакль Остановка

Мокьюментари-драма по пьесе Германа Грекова

Однажды муж, отец и успешный бизнесмен Виктор Волков остановил свой BMW 5-й серии возле трамвайной остановки, вышел из машины и сел на скамейку. Это событие привлекло внимание всего города и разрушило две счастливые семьи.

Жанр спектакля

Спектакль выполнен в жанре мокьюментари-драмы, где реконструкция событий перемежается с фрагментами видеоинтервью, записанных с актёрами и обычными прохожими. Авторы проекта задаются важными вопросами: «Готовы ли мы к остановке, подразумевающей встречу с правдой? И какова будет цена этой правды?»

Звезды российского кино и театра

Проект объединил выдающихся представителей российской сцены, включая Алексея Розина, Дарью Калмыкову, Романа Маякина, Антона Феоктистова, Игоря Теплова, Анну Бегунову и Софью Каштанову. Почти все эти актеры — выпускники разных курсов Дмитрия Брусникина и Романа Козака.

Основа сюжета

Сюжет основан на пьесе Германа Грекова, прочитанной во внеконкурсной программе фестиваля «Любимовка» в 2020 году.