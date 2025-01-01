Спектакль Остановка

Остановка: момент истины

Театр «Старый дом» в Новосибирске представляет мокьюментари-драму «Остановка», где главный герой Виктор, муж, отец и бизнесмен, оказывается на перепутье жизни.

Ветер перемен

Сидя на автобусной остановке и ощущая тёплый ветер, Виктор запускает цепь событий, радикально меняющих жизнь не только его, но и окружающих. Спектакль затрагивает темы кризиса среднего возраста, брака и поиска себя.

Игра реальности

Автор пьесы Герман Греков играет с концепцией мокьюментари, исследуя грань между правдой и вымыслом. «Мокьюментари — это обман, лжедокументальная история. Я решил поиграться с этим понятием...» — говорит Греков. Спектакль провоцирует зрителя задуматься о том, как иногда, притворяясь кем-то другим, мы начинаем чувствовать и думать как этот человек.