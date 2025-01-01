Меню
Остановка
Киноафиша Остановка

Спектакль Остановка

Постановка
Старый дом 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Остановка: момент истины

Театр «Старый дом» в Новосибирске представляет мокьюментари-драму «Остановка», где главный герой Виктор, муж, отец и бизнесмен, оказывается на перепутье жизни.

Ветер перемен

Сидя на автобусной остановке и ощущая тёплый ветер, Виктор запускает цепь событий, радикально меняющих жизнь не только его, но и окружающих. Спектакль затрагивает темы кризиса среднего возраста, брака и поиска себя.

Игра реальности

Автор пьесы Герман Греков играет с концепцией мокьюментари, исследуя грань между правдой и вымыслом. «Мокьюментари — это обман, лжедокументальная история. Я решил поиграться с этим понятием...» — говорит Греков. Спектакль провоцирует зрителя задуматься о том, как иногда, притворяясь кем-то другим, мы начинаем чувствовать и думать как этот человек.

Режиссер
Юрий Квятковский
В ролях
Анатолий Григорьев
Лариса Чернобаева
Виталий Саянок
Наталья Немцева
Юрий Кораблин

Купить билет на спектакль

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 25 сентября
Старый дом Новосибирск, Большевистская, 45
19:00 от 1000 ₽
Новосибирск, 26 сентября
Старый дом Новосибирск, Большевистская, 45
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Остановка

