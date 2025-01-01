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Остановка
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Спектакль Остановка

18+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Детективная мелодрама «Остановка» Германа Грекова в пространстве «Линии»

Что происходит, когда успешный бизнесмен вдруг решает сесть на трамвайной остановке и не уходить с нее? Приглашаем вас на спектакль «Остановка» по пьесе Германа Грекова в постановке автора.

Сюжет

В центре сюжета — Виктор, чья жизнь кажется идеальной. Однако одно неожиданное решение меняет всё. Его выбор «остановиться» запускает цепь событий, которые затрагивают не только его семью и друзей, но и весь окружающий мир.

Жанр и особенности

Пьеса Германа Грекова написана в жанре мокьюментари — это форма, которая сочетает документалистику с элементами комедии. Основная идея мокьюментари — пародия на реальность, где в обыденную жизнь добавляется щепотка абсурда. Если вы хотите посмотреть что-то, что заставит вас смеяться и задуматься о странностях нашего существования, «Остановка» — это именно то, что вам нужно!

Мнение режиссера

Режиссер и автор пьесы Герман Греков делится своим видением: «Для меня «Остановка» — это метафора жизни, где каждый из нас сталкивается с моментами, когда необходимо остановиться, подумать и решиться на изменения. Она напоминает нам о том, что перемены — это неотъемлемая часть нашего существования, и только приняв их, мы можем двигаться вперед к новому, более полноценному жизненному опыту».

Актерский состав

В спектакле участвуют талантливые актеры: Евгений Фарапонов, Алексей Тимченко, Юлия Рубан, Екатерина Пономарева, Андрей Бахарев, Юлия Саюшкина и Александр Седоволосый.

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной истории! Ждем вас на спектакле «Остановка»!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 7 августа
Линии Ростов-на-Дону, 18-я линия, 8
21:00 от 1500 ₽
Ростов-на-Дону, 28 августа
Линии Ростов-на-Дону, 18-я линия, 8
21:00 от 1500 ₽

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