Спектакль-хроника блокадного Ленинграда

Спектакль «Осталась одна Таня» представляет собой хронику самых трудных блокадных дней Ленинграда, рассказанную через судьбы детей, оставшихся в городе. Это история взросления четырех друзей, которые пытаются защитить любимый город и сохранить в себе частичку ускользающего детства, несмотря на ужасные события вокруг.

Детский взгляд на чудовищные военные действия создает уникальную атмосферу спектакля. Работы основаны на документальных свидетельствах и интервью очевидцев блокады Ленинграда, что придает истории дополнительную глубину и достоверность.

Зрители смогут увидеть, как на фоне страшного времени герои учатся ценить дружбу и сплоченность. Эмоциональная нагрузка спектакля оставляет глубокий след и заставляет задуматься о хрупкости человеческой жизни и важности поддержки друг друга в трудные времена.