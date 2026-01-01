Осталась одна Таня
12+
Режиссер Полина Алехина
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
О спектакле

Спектакль-хроника блокадного Ленинграда

Спектакль «Осталась одна Таня» представляет собой хронику самых трудных блокадных дней Ленинграда, рассказанную через судьбы детей, оставшихся в городе. Это история взросления четырех друзей, которые пытаются защитить любимый город и сохранить в себе частичку ускользающего детства, несмотря на ужасные события вокруг.

Детский взгляд на чудовищные военные действия создает уникальную атмосферу спектакля. Работы основаны на документальных свидетельствах и интервью очевидцев блокады Ленинграда, что придает истории дополнительную глубину и достоверность.

Зрители смогут увидеть, как на фоне страшного времени герои учатся ценить дружбу и сплоченность. Эмоциональная нагрузка спектакля оставляет глубокий след и заставляет задуматься о хрупкости человеческой жизни и важности поддержки друг друга в трудные времена.

Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы
