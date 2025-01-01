Спектакль OST-ровский. Таланты и поклонники

Музыкальный спектакль «OST-ровский» в Театре музыки и драмы Стаса Намина

Спектакль «OST-ровский» — это оригинальная интерпретация пьесы А.Н. Островского, которая покорила сердца зрителей на Ночи театров. Реакция публики была единодушной: «Это прекрасно!» — говорят зрители. В этом музыкальном спектакле звучат живые джазовые и соул-композиции, создавая атмосферу уютного кабаре, напоминающего о начале прошлого века.

Классика в современной обработке

Островский, «знаток русской души», являет зрителям богатую палитру характеров и пороков русского общества. Его пьеса, не покидающая российскую театральную сцену более 140 лет, остаётся актуальной и вдохновляет на творческие эксперименты. В нашем спектакле классика обретает новое звучание благодаря великолепным голосам актеров и богатому музыкальному сопровождению.

Состав и исполнители

В спектакле участвуют:

Негина (вокал) — Юлия Пак

Олеся Левина Смельская (вокал) — Олеся Левина

Домна Пантелевна (вокал) — Юлия Григорьева

Вася (электрогитара) — Ефим Колитинов

Мигаев (клавиши) — Рустим Бахтияров

Нароков (ударные) — Константин Муранов

Бакин (бас-гитара) — Иван Гуськов

Дулебов (акустическая гитара) — Иван Можейко

Великатов (электрогитара) — Алексей Лысенко

Мелузов (балалайка) — Артемий Поляков

Агент (скрипка) — Ильина Шмакова

Мальчик (саксофон) — Степан Емельянов

Публика (вокал) — Эмиль Киракосян, Иннокентий Исаев, Владимир Филиппов, Ольга Терехун, Яна Куц, Ольга Пономарева, Надежда Бодрова

Режиссура и свет

Режиссером спектакля является Вера Зудина, а художником по свету — Александр Пейков. Их совместная работа создает волшебную атмосферу, которая вовлекает зрителей в действо, наполняя пространство театра живыми эмоциями.

Постановка для всех

Спектакль подходит для зрителей старше 12 лет и продолжается 1 час 30 минут без антракта. «На всех не угодишь», — говорит Островский через антрепренера Мигаева, но реакция зрителей на «OST-ровский» опровергает это утверждение. Кажется, этот шедевр действительно стоит показывать на постоянной основе!