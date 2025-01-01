Спектакль OST-ровский. Таланты и поклонники

Спектакль «OST-ровский» — это оригинальная интерпретация пьесы А.Н. Островского, которая покорила сердца зрителей на Ночи театров. Реакция публики была единодушной: «Это прекрасно!» — говорят зрители. В этом музыкальном спектакле звучат живые джазовые и соул-композиции, создавая атмосферу уютного кабаре, напоминающего о начале прошлого века.
Островский, «знаток русской души», являет зрителям богатую палитру характеров и пороков русского общества. Его пьеса, не покидающая российскую театральную сцену более 140 лет, остаётся актуальной и вдохновляет на творческие эксперименты. В нашем спектакле классика обретает новое звучание благодаря великолепным голосам актеров и богатому музыкальному сопровождению.
В спектакле участвуют:
Режиссером спектакля является Вера Зудина, а художником по свету — Александр Пейков. Их совместная работа создает волшебную атмосферу, которая вовлекает зрителей в действо, наполняя пространство театра живыми эмоциями.
Спектакль подходит для зрителей старше 12 лет и продолжается 1 час 30 минут без антракта. «На всех не угодишь», — говорит Островский через антрепренера Мигаева, но реакция зрителей на «OST-ровский» опровергает это утверждение. Кажется, этот шедевр действительно стоит показывать на постоянной основе!