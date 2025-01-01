Меню
OST-ровский. Таланты и поклонники
Билеты от 1000₽
Киноафиша OST-ровский. Таланты и поклонники

Спектакль OST-ровский. Таланты и поклонники

Постановка
Театр музыки и драмы Стаса Намина 12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль «OST-ровский» в Театре музыки и драмы Стаса Намина

Спектакль «OST-ровский» — это оригинальная интерпретация пьесы А.Н. Островского, которая покорила сердца зрителей на Ночи театров. Реакция публики была единодушной: «Это прекрасно!» — говорят зрители. В этом музыкальном спектакле звучат живые джазовые и соул-композиции, создавая атмосферу уютного кабаре, напоминающего о начале прошлого века.

Классика в современной обработке

Островский, «знаток русской души», являет зрителям богатую палитру характеров и пороков русского общества. Его пьеса, не покидающая российскую театральную сцену более 140 лет, остаётся актуальной и вдохновляет на творческие эксперименты. В нашем спектакле классика обретает новое звучание благодаря великолепным голосам актеров и богатому музыкальному сопровождению.

Состав и исполнители

В спектакле участвуют:

  • Негина (вокал) — Юлия Пак
  • Олеся Левина Смельская (вокал) — Олеся Левина
  • Домна Пантелевна (вокал) — Юлия Григорьева
  • Вася (электрогитара) — Ефим Колитинов
  • Мигаев (клавиши) — Рустим Бахтияров
  • Нароков (ударные) — Константин Муранов
  • Бакин (бас-гитара) — Иван Гуськов
  • Дулебов (акустическая гитара) — Иван Можейко
  • Великатов (электрогитара) — Алексей Лысенко
  • Мелузов (балалайка) — Артемий Поляков
  • Агент (скрипка) — Ильина Шмакова
  • Мальчик (саксофон) — Степан Емельянов
  • Публика (вокал) — Эмиль Киракосян, Иннокентий Исаев, Владимир Филиппов, Ольга Терехун, Яна Куц, Ольга Пономарева, Надежда Бодрова

Режиссура и свет

Режиссером спектакля является Вера Зудина, а художником по свету — Александр Пейков. Их совместная работа создает волшебную атмосферу, которая вовлекает зрителей в действо, наполняя пространство театра живыми эмоциями.

Постановка для всех

Спектакль подходит для зрителей старше 12 лет и продолжается 1 час 30 минут без антракта. «На всех не угодишь», — говорит Островский через антрепренера Мигаева, но реакция зрителей на «OST-ровский» опровергает это утверждение. Кажется, этот шедевр действительно стоит показывать на постоянной основе!

Режиссер
Вера Зудина
В ролях
Юлия Пак
Олеся Левина
Вера Зудина
Юлия Григорьева
Ефим Колитинов

Купить билет на спектакль

Расписание

8 октября
Театр музыки и драмы Стаса Намина Москва, Крымский Вал, 9, стр. 33, парк Горького
20:00 от 1000 ₽

Фотографии

OST-ровский. Таланты и поклонники OST-ровский. Таланты и поклонники OST-ровский. Таланты и поклонники OST-ровский. Таланты и поклонники OST-ровский. Таланты и поклонники OST-ровский. Таланты и поклонники OST-ровский. Таланты и поклонники

