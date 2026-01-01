Оповещения от Киноафиши
Особняк Половцова: роскошь и тайны за закрытой дверью
Особняк Половцова: роскошь и тайны за закрытой дверью

12+
Возраст 12+

О выставке

Камерная экскурсия в Особняке Половцова

Особняк Половцова, известный как Дом Архитектора, откроет свои двери для уникальной камерной экскурсии. Это историческое здание, где когда-то собиралась элита Российской империи, сохранило свои интерьеры на уровне Эрмитажа.

Гид по экскурсии познакомит вас с уникальными элементами отделки и расскажет о решения зодчего Месмахера. Вы сможете увидеть то, что обычно недоступно для широкой публики, и почувствовать себя частью закрытого мира XIX века.

Кому понравится экскурсия

Событие будет особенно интересно тем, кто увлекается архитектурой и историей Петербурга. Не упустите возможность глубже ознакомиться с культурным наследием города и узнать его тайны.

Февраль
Март
28 февраля суббота
14:30
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
7 марта суббота
13:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
14 марта суббота
13:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
21 марта суббота
13:30
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
28 марта суббота
14:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52

