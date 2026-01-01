Камерная экскурсия в Особняке Половцова

Особняк Половцова, известный как Дом Архитектора, откроет свои двери для уникальной камерной экскурсии. Это историческое здание, где когда-то собиралась элита Российской империи, сохранило свои интерьеры на уровне Эрмитажа.

Гид по экскурсии познакомит вас с уникальными элементами отделки и расскажет о решения зодчего Месмахера. Вы сможете увидеть то, что обычно недоступно для широкой публики, и почувствовать себя частью закрытого мира XIX века.

Кому понравится экскурсия

Событие будет особенно интересно тем, кто увлекается архитектурой и историей Петербурга. Не упустите возможность глубже ознакомиться с культурным наследием города и узнать его тайны.