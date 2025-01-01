Спектакль Особняк на Рублевке

Постановка Всеволода Шиловского по пьесе Юрия Полякова

Пьеса «Особняк на Рублевке», также известная под названием «Золото партии», является одним из последних произведений русского драматурга Юрия Полякова. Это захватывающее театральное представление поставлено знаменитым режиссером Всеволодом Николаевичем Шиловским, который также исполняет одну из главных ролей.

Сюжет

Действие пьесы разворачивается в современных реалиях России и фокусируется на судьбе Петра Лукича — 90-летнего старика, который приезжает в гости к своему единственному сыну Марлену Петровичу. Марлен — банкиром и владельцем особняка, в котором происходит основное действие пьесы. Однако его жизнь оказывается под угрозой: банк находится на грани банкротства, а его семья — жена и дочь — сталкивается с серьезными проблемами.

Ситуация накаляется на фоне преследования со стороны еврейской мафии, интереса ФСБ и угрозы со стороны русской ОПГ. В этот сложный момент Петр Лукич, несмотря на свои годы, не спешит переписывать квартиру на сына, что добавляет напряжения в их отношения и усугубляет проблемы Марлена.

Интересные факты

Юрий Поляков — известный драматург, чьи произведения часто исследуют социальные и моральные аспекты жизни в России.

Всеволод Шиловский — профессор театрального искусства, обладающий обширным опытом и множеством наград за свои работы.

«Особняк на Рублевке» затрагивает актуальные темы, такие как семейные конфликты, финансовые кризисы и влияние криминальных структур на повседневную жизнь.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который обещает быть не только увлекательным, но и глубоким отражением современных реалий!