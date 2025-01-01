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Особняк на Рублевке
Билеты от 1500₽
Киноафиша Особняк на Рублевке

Спектакль Особняк на Рублевке

Постановка
Театр-студия Всеволода Шиловского 16+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Постановка Всеволода Шиловского по пьесе Юрия Полякова

Пьеса «Особняк на Рублевке», также известная под названием «Золото партии», является одним из последних произведений русского драматурга Юрия Полякова. Это захватывающее театральное представление поставлено знаменитым режиссером Всеволодом Николаевичем Шиловским, который также исполняет одну из главных ролей.

Сюжет

Действие пьесы разворачивается в современных реалиях России и фокусируется на судьбе Петра Лукича — 90-летнего старика, который приезжает в гости к своему единственному сыну Марлену Петровичу. Марлен — банкиром и владельцем особняка, в котором происходит основное действие пьесы. Однако его жизнь оказывается под угрозой: банк находится на грани банкротства, а его семья — жена и дочь — сталкивается с серьезными проблемами.

Ситуация накаляется на фоне преследования со стороны еврейской мафии, интереса ФСБ и угрозы со стороны русской ОПГ. В этот сложный момент Петр Лукич, несмотря на свои годы, не спешит переписывать квартиру на сына, что добавляет напряжения в их отношения и усугубляет проблемы Марлена.

Интересные факты

  • Юрий Поляков — известный драматург, чьи произведения часто исследуют социальные и моральные аспекты жизни в России.
  • Всеволод Шиловский — профессор театрального искусства, обладающий обширным опытом и множеством наград за свои работы.
  • «Особняк на Рублевке» затрагивает актуальные темы, такие как семейные конфликты, финансовые кризисы и влияние криминальных структур на повседневную жизнь.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который обещает быть не только увлекательным, но и глубоким отражением современных реалий!

Режиссер
Всеволод Шиловский
Всеволод Шиловский
В ролях
Всеволод Шиловский
Всеволод Шиловский
Александр Сибирцев
Кристина Айвазовская
Евгения Ярушникова
Евгения Ярушникова
Никита Шилкин

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 сентября
Театр-студия Всеволода Шиловского Москва, Петровка, 17, стр. 2
19:00 от 1500 ₽

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