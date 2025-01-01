Меню
Осмотр экспозиции Музея Театра Образцова
Билеты от 300₽
Осмотр экспозиции Музея Театра Образцова

Осмотр экспозиции Музея Театра Образцова

6+
Возраст 6+
Билеты от 300₽

О концерте/спектакле

Уникальное собрание экспонатов в Музее Театра Образцова

Музей Театра Образцова – это обширная коллекция, отражающая историю мирового театра кукол. Он заслуженно считается одним из крупнейших музеев такого рода в мире. Фонды музея насчитывают около 6000 театральных кукол различных размеров и систем управления, собранных более чем из 50 стран.

Некоторым куклам музея уже сотни лет, а другим – не больше пяти. Но коллекция музея не ограничивается куклами. Здесь хранятся также ценнейшие архивные документы, включая:

  • Личные фонды известных деятелей театра кукол
  • Афиши и плакаты
  • Программы спектаклей и эскизы
  • Реквизит и элементы декораций
  • Театральные костюмы
  • Фотографии, слайды и даже кинофильмы
  • Аудиозаписи

Всего в коллекции более 150 000 единиц хранения, что делает ее одной из самых значительных в стране. Музей ставит перед собой амбициозные цели: сохранить и развить коллекцию предметов, которые рассказывают о бытовании и эволюции искусства театра кукол.

Особое внимание в музее уделяется наследию Сергея Владимировича Образцова и созданному им Государственному академическому центральному театру кукол. Миссия музея – познакомить всех желающих с чарующим миром театра кукол и помочь им полюбить это искусство.

В 2020 году Музей Театра Образцова был зарегистрирован в Реестре музеев Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации, что подтверждает его статус театрального музея федерального уровня.

Мы ждем вас в Музее Театра Образцова – месте, где куклы встречают людей. Познайте волшебство театра кукол вместе с нами!

Купить билет на выставка Осмотр экспозиции Музея Театра Образцова

Октябрь
8 октября среда
17:15
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
от 300 ₽
10 октября пятница
17:00
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
от 300 ₽
16 октября четверг
18:00
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
от 300 ₽
17 октября пятница
17:00
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
от 300 ₽
22 октября среда
16:00
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
от 300 ₽
23 октября четверг
15:00
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
от 300 ₽
29 октября среда
16:30
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
от 300 ₽
30 октября четверг
16:00
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
от 300 ₽
31 октября пятница
17:00
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
от 300 ₽

