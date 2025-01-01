Уникальное собрание экспонатов в Музее Театра Образцова

Музей Театра Образцова – это обширная коллекция, отражающая историю мирового театра кукол. Он заслуженно считается одним из крупнейших музеев такого рода в мире. Фонды музея насчитывают около 6000 театральных кукол различных размеров и систем управления, собранных более чем из 50 стран.

Некоторым куклам музея уже сотни лет, а другим – не больше пяти. Но коллекция музея не ограничивается куклами. Здесь хранятся также ценнейшие архивные документы, включая:

Личные фонды известных деятелей театра кукол

Афиши и плакаты

Программы спектаклей и эскизы

Реквизит и элементы декораций

Театральные костюмы

Фотографии, слайды и даже кинофильмы

Аудиозаписи

Всего в коллекции более 150 000 единиц хранения, что делает ее одной из самых значительных в стране. Музей ставит перед собой амбициозные цели: сохранить и развить коллекцию предметов, которые рассказывают о бытовании и эволюции искусства театра кукол.

Особое внимание в музее уделяется наследию Сергея Владимировича Образцова и созданному им Государственному академическому центральному театру кукол. Миссия музея – познакомить всех желающих с чарующим миром театра кукол и помочь им полюбить это искусство.

В 2020 году Музей Театра Образцова был зарегистрирован в Реестре музеев Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации, что подтверждает его статус театрального музея федерального уровня.

Мы ждем вас в Музее Театра Образцова – месте, где куклы встречают людей. Познайте волшебство театра кукол вместе с нами!