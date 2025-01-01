Новая программа о современном российском кино

Третье место приглашает вас на увлекательную просветительскую программу, посвященную кинематографу. В этой серии лекций мы погрузимся в мир современного российского кино, обсудим его тенденции, яркие имена, успехи и перспективы.

Лекция Сергея Дёшина

Открытие программы состоится с лекции кинематографиста Сергея Дёшина. Он поможет даже неискушенным зрителям понять контекст происходящих событий в киноиндустрии. Вам предстоит узнать о настоящем режиссерском кино в России и подготовиться к предстоящим кинопоказам.

Темы обсуждения

В рамках лекции будут затронуты ключевые темы современного кино. Сергей Дёшин поделится мнением о новых фильмах Романа Михайлова как маркере времени, расскажет о появлении фестиваля «Маяк» в Геленджике и его значении для авторского кино. Также обсудим закат якутского кино и триумф российских дебютов на Венецианском кинофестивале 2025 года.

О спикере

Сергей Дёшин – известный кинокритик, фестивальный куратор и кинопрокатчик из К24. Его глубокие знания и практический опыт в области кино сделают лекцию особенно интересной и познавательной.

Ждем вас в Белом зале, чтобы вместе открыть новые горизонты современного российского кинематографа!