Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Осколки в моем дворе: что сегодня представляет российское кино?
Киноафиша Осколки в моем дворе: что сегодня представляет российское кино?

Осколки в моем дворе: что сегодня представляет российское кино?

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Новая программа о современном российском кино

Третье место приглашает вас на увлекательную просветительскую программу, посвященную кинематографу. В этой серии лекций мы погрузимся в мир современного российского кино, обсудим его тенденции, яркие имена, успехи и перспективы.

Лекция Сергея Дёшина

Открытие программы состоится с лекции кинематографиста Сергея Дёшина. Он поможет даже неискушенным зрителям понять контекст происходящих событий в киноиндустрии. Вам предстоит узнать о настоящем режиссерском кино в России и подготовиться к предстоящим кинопоказам.

Темы обсуждения

В рамках лекции будут затронуты ключевые темы современного кино. Сергей Дёшин поделится мнением о новых фильмах Романа Михайлова как маркере времени, расскажет о появлении фестиваля «Маяк» в Геленджике и его значении для авторского кино. Также обсудим закат якутского кино и триумф российских дебютов на Венецианском кинофестивале 2025 года.

О спикере

Сергей Дёшин – известный кинокритик, фестивальный куратор и кинопрокатчик из К24. Его глубокие знания и практический опыт в области кино сделают лекцию особенно интересной и познавательной.

Ждем вас в Белом зале, чтобы вместе открыть новые горизонты современного российского кинематографа!

Купить билет на выставка Осколки в моем дворе: что сегодня представляет российское кино?

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
30 сентября вторник
20:00
Культурное пространство Third Place Санкт-Петербург, Литейный просп., 62
от 525 ₽

В ближайшие дни

Необычная познавательная экскурсия «В Тишине»
6+
Экскурсия
Необычная познавательная экскурсия «В Тишине»
1 октября в 13:00 Музей «В Тишине»
от 290 ₽
Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда»
12+
Видео Инсталляция Объект Фотография
Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда»
24 сентября в 16:00 Севкабель Порт
от 700 ₽
Надежда Бей. Корпоирреальность
6+
Новые медиа Интерактивный Современное искусство
Надежда Бей. Корпоирреальность
21 сентября в 14:00 Культурный квартал «Брусницын»
от 500 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше